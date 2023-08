Varza si calitatile ei terapeutice

Binecunoscuta si banala varza este o leguma populara, ieftina, care se gaseste acum in magazine sau la taraba, in mai toate anotimpurile.

Toate cele patru soiuri de varza cunoscute, varza alba, varza rosie, varza de Bruxelles si varza creata, au actiune nutritiva, digestiva, energizanta, remineralizanta si tonica asupra organismului uman datorita bogatiei de nutrienti.

Varza are mari cantitati de apa, de pana la 85% cea de Bruxelles si in jur de 92%, cea alba. Substantele tonice precum proteinele, glucidele, vitaminele A, B2, B3, B5, C, E, K, si sarurile minerale precum fosforul, potasiul, calciul, sodiu, fierul, iodul si cobaltul sunt bine reprezentate in compozitia acestor soiuri de varza.

Spre deosebire de suratele ei mai deschise la culoare, varza rosie contine in plus resveratrol, considerat cel mai puternic antioxidant cunoscut pana acum, de patru - cinci ori mai puternic decat betacarotenul, de 50 de ori mai puternic decat vitamina E si de 20 de ori mai puternic decat vitamina C.

In limbaj medical, antioxidant inseamna, in primul rand, anticancer, preventie si terapie, antiimbatranire, antiinflamator.

Resveratrolul se gaseste in tot ceea ce noi numim noi fructe si legume negre, de fapt o culoare intermediara, intre indigo si negru si visiniul cel mai inchis. Astfel, resveratrolul se gaseste in fructele de culoare indigo-visiniu spre negru, cum ar fi agude negre, struguri negri, samburii de struguri negri si albi, vinul rosu, negru, mure, corcoduse negre, prune de culoare inchisa, coacaze negre, afine, mere inchise la culoare.

Ads

Legumele bogate in resveratrol sunt ceapa rosie, varza rosie, fasolea neagra si lintea neagra. Varza de Bruxelles, fragii si alunele nu au culoarea neagra, dar contin resveratrol intr-o cantitate mai mica.

Ca sa te bucuri de efectele terapeutice ale verzei, fie alba sau rosie, consum-o mai ales cruda, sub forma de salata. Taie varza fideluta subtire, pune-o in castron si freac-o bine cu sare, stoarce-o, adauga-i niste morcov dat prin razatoarea mica, ulei de masline si zeama de lamaie sau otet de mere. Pregateste salata cu cel putin o ora inainte de a o servi la masa.

Sucul de varza, obtinut cu ajutorul storcatorului de fructe, e drept, nu prea placut la gust dar deosebit de benefic, se recomanda in ulcer gastric si litiaza renala. Fiind un bun diuretic este indicat, intern, persoanelor care sufera de reumatism sau guta.

Sucul de varza are efecte tonice, antiinflamatoare si purificatoare. Pentru ca deblocheaza tranzitul intestinal, sucul de varza se recomanda si persoanelor care au probleme cu digestia.

Sa avem sanatate!