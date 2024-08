Culoarea parului este data de un pigment, numit melanina - cu cat melanina este in cantitate mai mare, cu atat mai inchis este firul de par. In timp, odata cu inaintarea in varsta, melanocitele (celulele care produc melanina) produc din ce in ce mai putin pigment, pana nu mai produc deloc si parul devine complet alb.

Parul alb este considerat prematur la persoanele cu varste mai mici de 30 de ani.

Mai exista si polioza - albirea parului doar in anumite zone, cum ar fi cateva fire de la gene si sprancene - si albirea partiala, adica fire albe raspandite pe toata suprafata capului.

Albirea parului poate avea la baza cauze genetice, psihologice (un soc emotional puternic), medicale (diferite afectiuni precum: bolile tiroidei, deficienta de vitamine B12, anemia, vitiligo) sau cauze ce tin de stilul de viata.

Din pacate, odata inceput, fenomenul de canitie nu se va opri, ci va progresa in timp. Se poate, insa, preveni albirea prematura a parului sau macar incetini procesul, crescand nivelul de melanina al organismului - prin ajustarea alimentatiei, consumand multe fructe si legume bogate in vitamina B, A, magneziu, cupru si iod sau limitand stresul.

Doza de Sanatate a notat o lista cu vitamine si alimente care pot preveni albirea parului:

Vitamina B5

Vitamina B5, numita si acid pantotenic, este indispensabila in formarea anticorpilor care intaresc sistemul imunitar, grabirea vindecarii ranilor, prevenirea aparitiei premature a firelor albe, combaterea oboselii si nu in ultimul rand in mentinerea sanatatii pielii si a parului.

Vitamina B5 poate fi gasita in: ficat, galbenus de ou, broccoli, peste, avocado, lapte.

Persoanele care sufera de hemofilie trebuie sa limiteze consumul de vitamina B5, deoarece afecteaza coagularea.

Vitamina B1

Numita si tiamina, vitamina B1 este esentiala pentru ca produce energie din carbohidrati. Pe langa faptul ca participa la metabolizarea grasimilor si previne albirea prematura a parului, acest nutrient contribuie la buna functionare a sistemului nervos si mareste agilitatea mintala.

In plus, consumul de vitamina B1 previne complicatiile grave ale diabetului de tip 2 si ajuta la prevenirea problemelor cardiovasculare, de vedere si renale.

Vitamina B1 se gaseste din belsug in: seminte de floarea soarelui, cereale integrale, stafide, porumb, sparanghel, oleaginoase, leguminoase.

Vitamina B12

Vitamina B12 joaca un rol important in metabolism, deoarece transforma alimentele in energie. Doza zilnica recomandata este de 4 mg.

In ceea ce priveste firele albe, vitamina B12 ajuta la repigmentarea parului, dar si la mentinerea culorii sale originale.

Alimentele care contin vitamina B12 sunt: carnea de vita, de pui, de miel, pestele, morcovii, broccoli, conopida, molustele.

Pe langa consumul alimentelor mentionate, este indicat si sa va modificati anumite obiceiuri:

Evitati stresul

Una dintre cele mai bune modalitati de relaxare o reprezinta exercitiile fizice, mai ales yoga si tai chi. Incercati, asadar, sa faceti miscare cel putin 30 de minute, de trei ori pe saptamana.

Renuntati la fumat

Fumatul poate provoaca nu doar cancer, ci si multe probleme estetice: riduri premature, ingalbenirea dintilor, caderea parului si albirea prematura.

Atentie la temperaturile ridicate

Persoanele care folosesc constant ondulatorul, placa de par sau tratamente de infrumusetare care expun parul la temperaturi ridicate trebuie sa fie foarte atente si sa nu apeleze la ele mai mult de maxim doua ori pe saptamana - pe langa uscarea excesiva a parului si fragilizarea lui, toate astea pot determina si albirea prematura.

Deasemenea, expunerea constanta si in exces la soare are aceleasi efecte. In plus, poate cauza imbatranirea prematura a pielii si mai multe tipuri de cancer.

Astfel, este indicat ca, pe langa cremele de protectie solara, sa folositi si un sampon care sa va protejeze parul de razele UV, sa purtati palarii si sa evitati expunerea prelungita la soare.

