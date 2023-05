Vica Blochina, probabil cea mai celebră amantă din România, a povestit un episod traumatizant în care a fost implicat și Victor Pițurcă, tatăl copilului ei.

„Mă despărțisem de el, 30 de ani aveam. Mă despărțisem de Pițurcă. 30 de ani visam să îi fac la Paris. Am plecat cu un om foarte mișto, un om cu foarte multe posibilități, eram în mașina lui, mergeam cu limuzina lui, spre aeroport. Mergeam la Paris, mergeam la Ritz (n.r. – hotel de lux din Paris). Îmi doreau eu să ajung la Ritz și la Luvru. Și ce crezi?

În drum spre aeroport am văzut mașina lui Pițurcă. Crede-mă! Povestea asta nu am spus-o nimănui, nici prietenilor. Crede-mă că nu mai aveam chef de nimic, mi-a trecut dragostea și de ăla, și de bani și că el era mișto. A fost cea mai urâta zi a mea. De ziua mea, la 30 de ani, am stat la Ritz, cu bani foarte mulți, cu multe cumpărături și am plâns. De atunci urăsc Luvru, o urăsc pe Monalisa și niciodată nu am mai călcat la acest hotel. Am suferit foarte mult. La dragoste eram praf”, a mărturisit Vica, cu lacrimi în ochi, la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

În cadrul unui podcast, ea a povestit cum l-a cunoscut pe Victor Pițurcă! Vica Blochina avea doar 20 de ani, el 39 de ani și era căsătorit. Vica Blochina este originară din Lituania și se stabilise de ceva timp în România. Atunci când l-a întâlnit prima dată pe Victor Pițurcă, ea era balerină la Clubul Melody din București. Relația lor a evoluat și a dus la nașterea unui băiat, Edan, care acum locuiește cu fostul selecționer.