Vedeta din România care are cheltuieli de 15.000 de euro pe lună: ”Cât produc eu nu pot să spun clar”

Fosta danasatoare de origine lituaniană Vica Blochina, cunsocută și pentru relația extraconjugală pe care a avut-o cu antrenorul Victor Pițurcă, a făcut o serie de dezvăluiri despre viața sa privată.

Invitată de Denise Rifai la emisiunea ”40 de întrebări” de la Kanal D, Vica Blochina a fost întrebată despre veniturile și cheltuielile sale.

”Să am eu viața asigurată, pentru a avea tot ce îmi trebuie am nevoie de 10-15 mii de euro pe lună. Cât produc eu nu pot să spun clar pentru că nu îmi place să fiu penibilă.

Întotdeauna sunt oameni care produc mult mai mult și râd de mine că mă laud. Cei care nu au deloc bani, după acea mă urăsc.

Eu am un standard de viață ridicat și anul trecut am avut un colaps. Mi-a mers foarte rău, dar am căzut și m-am ridicat.

Este un mod firesc al mersului vieții. Este ceva absolut normal. Dar eu muncesc, îmi place și nu vreau să muncesc mai mult decât un bărbat.

Dacă am un bărbat lângă mine, el trebuie să muncească mai mult că după aceea eu devin bărbat”, a spus Vica Blochina.