Vica Blochina l-a dat de gol pe Victor Pițurcă. Ce a încercat să-i facă fostul selecționer

Vica Blochina, ajunsă cea mai celebră amantă din România, după ce a avut o relație de 17 ani cu Victor Pițurcă, a dezvăluit ce i-a cerut acesta când a aflat că e însărcinată.

„Copilul mi l-a dat Dumnezeu. Eu am știut că o să am copil. Eu am rămas însărcinată de ziua mea. Nu aveam niciun gând să scap de copil. M-a chinuit tatăl lui pe perioada de sarcină, pentru că încerca să mă facă să renunț. Eu înțeleg, dar știam că o să duc sarcina până la capăt”, a declarat Vica Blochina în podacastul Tare de Tot.

La câțiva ani după nașterea copilului lucrurile s-au reglat, iar acum fiul lor de 14 ani locuiește chiar cu Piți, fiind acceptat de soția acestuia.

„Copilul stă la el. Eu prefer să aibă copilul relație bună cu tatăl decât să aibă mai mulți bani. Mi-am dorit foarte mult să cresc copilul așa cum trebuie 7 ani. Sunt foarte fericită că Edan a ales să locuiască la tatăl lui.

M-am bucurat că a ales să locuiască într-un mediu unde sunt mai mulți bărbați, pentru că la mine acasă erau numai femei. Copilul e pe numele tatălui, Piți îl iubește mult pe Edan, copilul duce o viață frumoasă. Victor Pițurcă e un bărbat cu coloană vertebrală”, a spus Vica pentru aceeași sursă, potrivit cancan.ro.