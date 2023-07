Vica Blochina: M-am dus pentru "cașcăvălete" la Survivor! Am cheltuit deja toți banii, eu respir și cheltui!

Fosta danasatoare de origine lituaniană Vica Blochina, cunoscută și pentru relația extraconjugală pe care a avut-o cu antrenorul Victor Pițurcă, a făcut o serie de dezvăluiri despre participarea ei la Survivor.

"Eu m-am dus pentru bani. M-am dus pentru cașcavălete la Survivor, ca să fie clară treaba!", a declarat Vica Blochina pentru Click!

Ea a fost plătită cu 3.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în Dominicană.

"Din bani, dacă i-am cheltuit? Nici nu mai sunt, eu cheltui tot! Eu respir și cheltui!", a mai declarat ea.

Blochina e fericită că are succes cu vlogul ei, intitulat Femeia deasupra. "Eu sunt întotdeauna deasupra, pentru că eu iau deciziile. Femeia deasupra asta înseamnă".

"Am făcut un vlog pentru că am foarte mare priză la publicul feminin și cred că femeile mă iubesc foarte mult pentru că sunt super asumată. De când m-am întors de la Survivor, am fost la Denise Rifai, la 40 de întrebări, și a avut extraordinar de mare impact vizavi de publicul feminin! Iar în acest vlog mă adresez exclusiv femeilor", a mai spus ea.

