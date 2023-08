Vica Blochina, despre relația cu Pițurcă: "Eu nu cred că există vreo femeie în viața asta care nu a fost amantă"

Fosta balerină Vica Blochina a avut o relație îndelungată cu Victor Pițurcă, cei doi având împreună un fiu, pe Edan.

Victor Pițurcă și Vica Blochina au fost împreună foarte mulți ani, chiar dacă fostul selecționer al echipei naționale era și încă este un om căsătorit.

Fiul lor, Edan, a fost recunoscut de Piți după un test ADN, și acum are o relație excelentă cu tatăl lui.

Vica Blochina a vorbit în cadrul proiectului „Femeia deasupra” de pe Youtube despre ce a însemnat statul de amantă.

„Eu nu mai sunt cu omul ăsta de 16 ani, deci nu mai am nicio treabă. Eu nu cred că există vreo femeie în viața asta care nu a fost amantă. Este normal, ăsta este cursul vieții. Nu este corect în momentul de față un titlu care apare în ziar amanta lui Pițurcă.

Am fost, recunosc că am fost, dar acum nu mai sunt! Sunt mama copilului lui Victor Pițurcă, este normal. Eu am considerat, în trecut, că am fost iubita lui Victor Pițurcă, nu amanta. Dacă în DEX scrie că am fost amantă, asta este situația. Ce, am zis eu că nu este adevărat? Însă au trecut 16 ani de când nici nu mă văd, nici nu vorbesc cu el! Eu sunt singura persoană din România despre care se scrie. Voi credeți că eu am fost singura femeie care a fost iubita unui om însurat?”, a mai spus Vica.