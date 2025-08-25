Viceguvernatorul regiunii Kursk a fost reținut pentru delapidarea fondurilor destinate fortificării frontierei. Suma pe care ar fi furat-o

Viceguvernatorul regiunii rusești Kursk, de la frontiera cu Ucraina, a fost reținut în cadrul unui dosar penal privind deturnarea a 1 miliard de ruble (12,4 milioane de dolari) destinați fortificațiilor defensive, a informat agenția de știri TASS, preluată de Reuters.

Biroul viceguvernatorului Vladimir Bazarov, care a lucrat anterior ca viceguvernator în regiunea vecină Belgorod, a fost percheziționat, a informat TASS.

Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii Kursk, Aleksandr Hinștein, care a precizat că dosarul are legătură cu activitatea în regiunea Belgorod a adjunctului său. El nu a făcut alte comentarii.

De când trupele ucrainene au trecut granița și au intrat în regiunea Kursk, anul trecut, în cea mai mare incursiune militară în Rusia de la Al Doilea Război Mondial, o serie de oficiali ruși au fost anchetați pentru corupție.

În iulie, președintele Vladimir Putin l-a demis pe Roman Starovoit, fost guvernator al regiunii Kursk, din funcția de ministru al Transporturilor și i-a cerut adjunctului lui Starovoit să-l înlocuiască. Starovoit a fost găsit ulterior mort în mașina sa, cu o rană de glonț, iar anchetatorii au declarat că s-a sinucis.

Ads