Viceguvernatorul regiunii Kursk a fost reținut pentru delapidarea fondurilor destinate fortificării frontierei. Suma pe care ar fi furat-o

Autor: Maria Popa
Luni, 25 August 2025, ora 13:46
498 citiri
Viceguvernatorul regiunii Kursk a fost reținut pentru delapidarea fondurilor destinate fortificării frontierei. Suma pe care ar fi furat-o
Ruble Foto: Pixabay

Viceguvernatorul regiunii rusești Kursk, de la frontiera cu Ucraina, a fost reținut în cadrul unui dosar penal privind deturnarea a 1 miliard de ruble (12,4 milioane de dolari) destinați fortificațiilor defensive, a informat agenția de știri TASS, preluată de Reuters.

Biroul viceguvernatorului Vladimir Bazarov, care a lucrat anterior ca viceguvernator în regiunea vecină Belgorod, a fost percheziționat, a informat TASS.

Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii Kursk, Aleksandr Hinștein, care a precizat că dosarul are legătură cu activitatea în regiunea Belgorod a adjunctului său. El nu a făcut alte comentarii.

De când trupele ucrainene au trecut granița și au intrat în regiunea Kursk, anul trecut, în cea mai mare incursiune militară în Rusia de la Al Doilea Război Mondial, o serie de oficiali ruși au fost anchetați pentru corupție.

În iulie, președintele Vladimir Putin l-a demis pe Roman Starovoit, fost guvernator al regiunii Kursk, din funcția de ministru al Transporturilor și i-a cerut adjunctului lui Starovoit să-l înlocuiască. Starovoit a fost găsit ulterior mort în mașina sa, cu o rană de glonț, iar anchetatorii au declarat că s-a sinucis.

În pline negocieri pentru pace, Rusia transmite un mesaj provocator de Ziua Independenței Ucrainei: „Nu este nimic de sărbătorit” VIDEO
În pline negocieri pentru pace, Rusia transmite un mesaj provocator de Ziua Independenței Ucrainei: „Nu este nimic de sărbătorit” VIDEO
În timp ce Ucraina a marcat 34 de ani de la proclamarea independenței, reacțiile venite din străinătate au arătat încă o dată diviziunile majore privind viitorul țării. Dacă lideri...
Dovezi tot mai clare privind armele iraniene trimise Rusiei. Moscova continuă să nege
Dovezi tot mai clare privind armele iraniene trimise Rusiei. Moscova continuă să nege
În timp ce Rusia și Iranul insistă că nu există nicio cooperare militară în războiul din Ucraina, documente de transport și imagini din satelit spun altceva. Potrivit unei analize...
#viceguvernator, #kursk, #arestat, #deturnare fonduri, #razboi Ucraina, #Rusia, #Vladimir Putin presedinte Rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal a dat "cartile pe fata": prima imagine care confirma relatia
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Donald Trump a luat decizia si a facut anuntul: vineri, 26 septembrie

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi informații cutremurătoare despre tragedia din Munții Iezer în care au murit patru tineri. Rezultatele preliminare ale necropsiilor
  2. Fondatorul Telegram, Pavel Durov, critică ancheta din Franța care „se chinuie” să-l incrimineze, la un an după arestarea sa
  3. Cum acționa deputatul AUR acuzat că lua casele bătrânilor: „Of, Doamne, nu îmi mai trebuie moși și babe!” VIDEO
  4. Viceguvernatorul regiunii Kursk a fost reținut pentru delapidarea fondurilor destinate fortificării frontierei. Suma pe care ar fi furat-o
  5. România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea unor produse militare. Ministrul Apărării spune că țara noastră „va fi parte a reconstrucției”
  6. Colegiul Medicilor Bihor se delimitează de declarațiile false ale Flaviei Groșan: „Induc panică nejustificată în rândul populației”
  7. Revine canicula în mai multe regiuni. Prognoza meteo pentru începutul toamnei
  8. Andrei Caramitru, despre persoanele care aleg știința și vaccinarea: „Vor deveni încet-încet o nouă specie”
  9. Patru jurnaliști, printre cei 15 morți într-un atac israelian asupra unui spital din Gaza. Scene de groază în fața camerei VIDEO/FOTO
  10. Câți bani primea pe lună secretara ”de lux” cu indemnizație mai mare decât primarul Iașului. Spor de fonduri europene cu absorbție 0