Mesajul lui Dominic Fritz după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul de vicepremier: ”Vă rog, nu lăsați la ușa Guvernului curajul de a vă lupta cu balaurii”

Mesajul lui Dominic Fritz, după ce Oana Gheorghiu a devenit vicepremier

Oana Gheorghiu, co-fondatoare „Dăruiește viața”, a depus jurământul în funcția de vicepremier joi, 30 octombrie. Liderul USR, Dominic Fritz, a felicitat-o și i-a transmis un mesaj: „Vă rog, nu lăsați la ușa Guvernului încăpățânarea de a schimba sistemul”.

Gheorghiu a fost propusă de premierul Bolojan pentru funcția eliberată odată cu demisia lui Dragoș Anastasiu și deținută temporar chiar de prim-ministru.

„Felicitări, doamnă vicepremier Oana Gheorghiu. Vă rog, nu lăsați la ușa Guvernului încăpățânarea de a schimba sistemul, curajul de a vă lupta cu balaurii și credința că România va fi bine”, a transmis președintele USR, Dominic Fritz.

El i-a transmis și susținerea sa odată cu preluarea funcției de vicepremier.

„Ați dovedit că imposibilul se poate construi. Nu va fi ușor nici acum, dar aveți mulți oameni care vă susțin. Onorat să lucrăm împreună”, a mai spus Dominic Fritz.

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, promoția 1994, cu specializare în management economic.

Cofondatoare și copreședintă (din februarie 2025, anterior vicepreședintă) a Asociației Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu este implicată de mai bine de un deceniu în dezvoltarea unor proiecte de infrastructură medicală și în campanii de advocacy care au schimbat modul în care societatea privește responsabilitatea statului în sănătate, conform unui comunicat al Guvernului.

