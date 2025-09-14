Alertă după pătrunderea dronei rusești în spațiul NATO. Vicepreședintele Parlamentului European a propus ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 17:20
398 citiri
Victor Negrescu, vicepreşedinte Parlamentul European FOTO Facebook/Victor Negrescu

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat că recentele incidente cu drone rusești, inclusiv cel de sâmbătă seara, atunci când o dronă a intrat în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, confirmă rolul esențial al apartenenței țării noastre la NATO și Uniunea Europeană.

„Aceste provocări de securitate au fost discutate la începutul actualei sesiuni a Parlamentului European, iar mesajul este clar: România trebuie să rămână un actor activ în consolidarea securității regionale”, a afirmat Negrescu.

Eurodeputatul a reamintit că a propus ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră, o inițiativă care a primit sprijinul tuturor europarlamentarilor români pro-europeni.

„Un astfel de hub ar întări capacitatea Uniunii Europene de a răspunde rapid la provocări în regiunea Mării Negre, protejând atât România, cât și partenerii noștri din regiune”, a adăugat Negrescu.

Incidentul de sâmbătă a avut loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei românești. Potrivit Ministerului Apărării, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a intercepta drona, însă aceasta a părăsit spațiul aerian românesc prin dreptul localității Pardina, din județul Tulcea.

