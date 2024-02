Vicepreședintele SUA Kamala Harris a aterizat la Berlin. Mesajul pe care-l va transmite la întâlnirile cu Zelenski și cancelarul Olaf Scholz VIDEO

Vicepreşedintele SUA Kamala Harris şi secretarul de stat Antony Blinken au o misiune dicicilă la Conferinţa anuală de Securitate de la Munchen, care începe vineri, aceea de a le da asigurări aliaţilor că Statele Unite rămâne angajată apărării securităţii lor, relatează Reuters.

Harris şi Blinken urmează să participe la reuniunea anuală de securitate, la mai puţin de o săptămână după ce Donald Trump, favoritul pentru nominalizarea republicanilor la preşedinţie, a afirmat că nu i-ar apăra pe aliaţii NATO care nu au cheltuit destul pe Apărare în faţa unei potenţiale invazii a Rusiei.

Într-un discurs pe care îl va ţine vineri la Munchen, Harris intenţionează să promită că SUA nu se va retrage de la obligaţiile sale la NATO instituite după Al Doilea Război Mondial şi să pună în contrast abordarea lui Biden privind implicarea globală cu vederile izolaţioniste ale lui Trump, a afirmat un oficial al Casei Albe.

”Vicepreşedinte se va reangaja să învingă ideologiile nereuşite ale izolaţionismului, autoritarismului şi unilateralismului… (şi) să denunţe aceste abordări privind politica externă ca fiind obtuze, periculoase şi destabilizatoare”, a afirmat un oficial al Casei Albe.

De asemenea, Harris îşi va ”exprima încrederea că, având în vedere această opţiune dezolantă, poporul american va continua să sprijine abordarea administraţiei”, a spus oficialul.

Preşedintele democrat Joe Biden îl va înfrunta, cel mai probabil, pe Trump în noiembrie în ceea ce pare a fi o revanşă strânsă a competiţiei lor din 2020, într-un moment în care afirmaţiile lui Trump cu privire la NATO au şocat Europa şi republicanii din Congres care îl sprijină pe Trump blochează ajutorul pentru apărarea Ucrainei în faţa Rusiei.

Jeremy Shapiro, un director de cercetare la Consiliul European pentru Relaţii Externe, a afirmat că nu se aşteaptă ca Harris sau Blinken să facă promisiuni la conferinţă cu privire la ce ar putea face o eventuală administraţie Trump.

I landed in Germany to attend the Munich Security Conference where I will make clear: America stands with our allies and partners, including NATO and Ukraine. pic.twitter.com/gwmrtAchm1

”Ei vor transmite un mesaj simplu: Vom câştiga alegerile”, a prezis Shapiro.

Harris are programate întâlniri cu legislatori americani, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu cancelarul german Olaf Scholz.

Cel mai probabil, Harris va fi urmărită îndeaproape pentru abilităţile sale de a conduce, în contextul semnelor de întrebare privind vârsta lui Biden, care candidează pentru al doilea mandat. El are 81 de ani şi Trump are 77 şi ambii se acuză reciproc de un declin mental.

Conferinţa vine după ce invadarea Ucrainei de către Rusia a adus războiul pe un continent care a petrecut zeci de ani încercând să făurească pacea, subscrisă de angajamentele de securitate ale SUA faţă de NATO pe care Trump a ameninţat că le aruncă peste bord.

Senatul a aprobat, marţi, un ajutor militar de 95,34 miliarde de dolari penrtu Ucraina şi alte ţări, dar finanţarea ar putea să nu fie niciodată supusă la vot în Camera Reprezentanţilor, controlată de republicani, din cauza opoziţiei lui Trump.

Trump a făcut, sâmbătă, o referire, în timpul unei adunări politice, la ceea ce el a numit plăţi ”întârziate” ale membrilor NATO şi a relatat– susţine el – o discuţie mai veche cu şeful unei ”mari ţări” privind un potenţial atac al Rusiei.

”Nu, eu nu v-aş proteja. De fapt, i-aş încuraja (Rusia – n.r.) să facă orice naiba vor. Trebuie să plătiţi”, a afirmat Trump că i-a spus liderului pe care nu l-a numit.

Tratatul NATO include o prevedere care garantează apărarea reciprocă a statelor membre dacă unul este atacat.

Biden a condamnat afirmaţiile lui Trump, ca o invitaţie pentru preşedintele rus Vladimir Putin să invadeze ţări aliate, şi a spus că acestea subliniază nevoia urgentă de finanţare a Ucrainei.

For the third year in a row, I have traveled to Germany to represent the United States at the Munich Security Conference. Here's why it matters for the American people: pic.twitter.com/L0XJnKzN6s