Viceprimarul PNL din Brașov și-a găsit biroul sigilat. "Domnul primar mi-a dat un e-mail în care spunea că trebuie să mă mut la cimitir"

Viceprimarul municipiului Braşov, Sebastian Rusu, preşedinte al organizaţiei municipale PNL Braşov, a reclamat marţi, 21 noiembrie, că biroul său din sediul primăriei a fost sigilat după ce, în urmă cu o săptămână, fusese anunţat că a primit atribuţii legate de funcţionarea unui cimitir şi că va primi un birou în cimitir.

Rusu a contestat actul emis de primarul Allen Coliban privind respectivele atribuţii, a rupt sigiliul pe care îl consideră aplicat în mod nelegal şi anunţă că este dispus să se adreseze instanţei de contencios administrativ cu privire la situaţia creată.

„Astăzi, când am venit la birou, am găsit un sigiliu pe uşă. Motivul îl reprezintă un e-mail trimis de domnul primar când era în delegaţie sau concediu în Barcelona o săptămână, că nu ştiu ce delegaţie ţine o săptămână, şi mi-a dat un e-mail prin care spunea că trebuie să mă mut la cimitir, pentru că mi-a amenajat acolo un birou. Am primit acel e-mail de Sfinţii Mihail şi Gavriil, de ziua mea de nume, o sărbătoare mare a creştinătăţii, iar sigiliul l-am găsit astăzi, tot într-o zi de mare sărbătoare Intrarea Maicii Domnului în biserică, semn că domnul Coliban are o dorinţă extraordinară de a face rău şi nelegalităţi în zile de sărbătoare”, a declarat, marţi, pentru News.ro, viceprimarul Sebastian Rusu.

Acesta a explicat că în e-mailul primit de la primarul Allen Coliban se arăta că i-au fost delegate atribuţii legate de cimitir şi, pentru a-şi îndeplini mai bine aceste atribuţii, va primi un birou acolo.

Ads

„Numai că acele atribuţii nu necesită prezenţa mea 24 de ore în cimitir, unu la mână. Şi, doi la mână, un viceprimar, chiar dacă nu are atribuţii, în continuare face lucruri”, spune Sebastian Rusu.

Acesta a explicat că, de altfel cimitirul în care i-a fost atribuit noul birou este, de fapt, „un serviciu din cadrul societăţii RIAL, o societate a Primăriei care are director şi care este în subordinea celuilalt viceprimar, a doamnei Boghiu (Flavia Boghiu, membră a USR – n.r.)”.

„Societatea RIAL este în subordinea doamnei Boghiu, Serviciul Cimitire a vrut să mi-l dea mie prin Dispoziţie, dar acest serviciu face parte din acea societate, eu nu am ce să coordonez acolo, pentru că şeful de la cimitire se subordonează directyorului din RIAL. Eu, ce pot să fac, este să semnez actele de concesiune”, spune Sebastian Rusu.

Acesta menţionează că a sesizat prefectul cu privire la Dispoziţia emisă de primar cu privire la delegarea sa drept coordonator la cimitir. În plus, viceprimarul spune că a rupt sigiliul.

Ads

„Atât timp cât nu există un act administrativ, eu vin la birou Primăriei. În plus, biroul meu este în municipiul Braşov, noi nu suntem legaţi de nişte cartele sau birouri, cum crede domnul Coliban. Am intrat în biroul din Primărie, am îndepărtat sigiliul pentru că acel sigiliu nu are nicio bază legală, a fost aplicat de Serviciul Administrativ în urma reorganizărilor din Primărie şi a discuţiilor cu domnul Coliban. Pentru mine, singura modalitate prin care putem funcţiona legal sunt actele administrative, e-mailul trimis de domnul primar nu este un act administrativ. Dispoziţia de primar privind delegarea unor atribuţii este şi, ca orice Dispoziţie poate fi atacată şi contestată. Deocamdată am contestat Dispoziţia către prefect şi s-a făcut o plângere prealabilă şi către domnul primar, urmând a merge în contencios”, a adăugat Sebastian Rusu.

Conform viceprimarului Sebastian Rusu, primarul Allen Coliban este „deranjat” de faptul că liberalii fac publice „problemele legate de legalitate” constatate de Curtea de Conturi în urma controalelor din Primărie, probleme precum prejudiciile legate de finanţarea FC Braşov, sau legate de spaţiile puse la dispoziţie clubului.

„Fiind o voce şi un susţinător al transparenţei, au am adus toate aceste lucruri la iveală”, spune Sebastian Rusu.

La solicitarea News.ro, purtătorul de cuvânt al Primăriei Braşov, Sorin Toarcea, a exprimat punctul de vedere al instituţiei în legătură cu această situaţie.

„Întrucât termenul stabilit pentru eliberarea biroului expirase, Serviciul Administrativ a sigilat spaţiile. Noul birou al domnului viceprimar este amenajat şi disponibil”, a transmis Primăria Braşov.