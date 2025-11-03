Viceprimarul care a fost condamnat la închisoare, după uciderea unei persoane. Instanța a pronunțat sentința definitivă

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 16:35
Sachelaru, fost viceprimar în Podu Turcului / FOTO: Sachelaru (FB), Ziarul de Bacău

Mandatul unui viceprimar și consilier local ales în urma alegerilor locale din 2024, a fost încetat, după ce politicianul a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă.

Cătălin Sachelaru, ales consilier în Consiliul Local al comunei Podu Turcului, din județul Bacău, pe listele Alianței Dreapta Unită (ADU), formată din USR, PMP și FD, a fost găsit vinovat de instanța de judecată de producerea unui accident de circulație mortal, scrie Ziarul de Bacău.

Explicația prefectului, după condamnarea definitivă a viceprimarului Sachelaru: „Toți aleșii locali trebuie să își exercite mandatul cu responsabilitate”

În urma încetării mandatului de consilier local, Sachelaru și-a pierdut automat calitatea de viceprimar al comunei Podu Turcului. Exercitarea funcției de viceprimar e condiționată de deținerea mandatului de consilier local. Prefectul județului Bacău, Andreea Negru a semnat ordinul prin care se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al lui Sachelaru.

„Instituția Prefectului are obligația de a asigura respectarea strictă a prevederilor legale și a principiilor statului de drept. Emiterea acestui ordin reprezintă o consecință legală, nu o opțiune administrativă. Toți aleșii locali trebuie să își exercite mandatul cu responsabilitate, în deplină conformitate cu legea și cu respectarea valorilor integrității publice. Prefectura va continua să vegheze la buna funcționare a administrației publice locale și la aplicarea corectă a normelor juridice”, a transmis prefectul Andreea Negru, printr-un comunicat de presă.

În județul Bacău, membri importanți din USR dețin funcții de conducere. Printre ei, Lucian Viziteu, care în campania electorală a susținut-o pe Elena Lasconi, dar la scurt timp a renunțat. De asemenea, Viziteu a fost în repetate rânduri subiect de scandal, după ce ar fi încercat să majoreze taxele locale, dar și din cauza proiectului privind pistele de biciclete - VEZI AICI.

