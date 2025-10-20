Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate

Viceprimarul municipiului Orșova, Ciprian Mocanu, a rămas fără permis după ce a fost prins conducând cu viteză și sub influența alcoolului. Mocanu a fost și sancționat contravențional. Politicianul se afla la volanul unui Porsche recent achiziționat.

Viceprimarul ar fi rămas, sâmbătă, fără permis de conducere, după ce ar fi fost depistat conducând, pe DN 6, în Ciochiuța, conducând cu 140 km/h, arată Actual Mehedinți.

Agenții de poliție din cadrul Serviciului Rutier Mehedinți au decis să îl și testeze pentru consumul de alcool, aparatul indicând valoarea de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat (fiind sancționat contravențional cu amendă de 3.645 lei).

Viceprimarul orșovean a rămas fără permis pentru 210 zile.

Politicianul se afla la volanul unui autoturism Porsche, înmatriculat în București, recent achiziționat.

Mocanu, fost președinte AUR Orșova, a fost îndepărtat din partid după mai multe scandaluri. În urma unui astfel de episod, care l-a implicat pe deputatul AUR Eduard Koler, a ajuns la poliție.

"De asemenea, vă informăm că BCJ AUR Mehedinti a fost informat și documentat cu privire la încercările de intimidare ale domnului deputat Eduard Koler, care a criticat în dese rânduri modul discreționar în care domnul Ciprian Mocanu a acționat în Consiliul Local Orșova, fără consultarea organizației locale și implicit a votanților AUR din municipiul Orșova.

Ads

AUR se delimitează categoric de orice acțiune întreprinsă de domnul Ciprian Mocanu și de actele de abateri grave de la standardele noastre interne, cerând public celorlalți consilieri AUR din Orșova să voteze doar propunerile de Hotărâri de Consiliu Local, corecte pentru comunitate, să nu facă jocurile nimănui în Consiliul Local, si sa cenzureze orice derapaj al vreunuia dintre partide”, transmitea într-un comunicat de presă filiala locală AUR.

Ads