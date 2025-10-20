Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate

Autor: Daniel Groza
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 09:42
856 citiri
Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate
Polițiștii l-au prins cu viteză și băut pe viceprimar FOTO Facebook/Poliția Română

Viceprimarul municipiului Orșova, Ciprian Mocanu, a rămas fără permis după ce a fost prins conducând cu viteză și sub influența alcoolului. Mocanu a fost și sancționat contravențional. Politicianul se afla la volanul unui Porsche recent achiziționat.

Viceprimarul ar fi rămas, sâmbătă, fără permis de conducere, după ce ar fi fost depistat conducând, pe DN 6, în Ciochiuța, conducând cu 140 km/h, arată Actual Mehedinți.

Agenții de poliție din cadrul Serviciului Rutier Mehedinți au decis să îl și testeze pentru consumul de alcool, aparatul indicând valoarea de 0,04 mg/l alcool pur în aerul expirat (fiind sancționat contravențional cu amendă de 3.645 lei).

Viceprimarul orșovean a rămas fără permis pentru 210 zile.

Politicianul se afla la volanul unui autoturism Porsche, înmatriculat în București, recent achiziționat.

Mocanu, fost președinte AUR Orșova, a fost îndepărtat din partid după mai multe scandaluri. În urma unui astfel de episod, care l-a implicat pe deputatul AUR Eduard Koler, a ajuns la poliție.

"De asemenea, vă informăm că BCJ AUR Mehedinti a fost informat și documentat cu privire la încercările de intimidare ale domnului deputat Eduard Koler, care a criticat în dese rânduri modul discreționar în care domnul Ciprian Mocanu a acționat în Consiliul Local Orșova, fără consultarea organizației locale și implicit a votanților AUR din municipiul Orșova.

AUR se delimitează categoric de orice acțiune întreprinsă de domnul Ciprian Mocanu și de actele de abateri grave de la standardele noastre interne, cerând public celorlalți consilieri AUR din Orșova să voteze doar propunerile de Hotărâri de Consiliu Local, corecte pentru comunitate, să nu facă jocurile nimănui în Consiliul Local, si sa cenzureze orice derapaj al vreunuia dintre partide”, transmitea într-un comunicat de presă filiala locală AUR.

Un șofer de 24 de ani s-a crezut pe pista de raliuri pe autostrada A0. Cu ce viteză a fost prins de poliție
Un șofer de 24 de ani s-a crezut pe pista de raliuri pe autostrada A0. Cu ce viteză a fost prins de poliție
Un tânăr în vârstă de 24 de ani a fost sancţionat cu amendă de 3.037 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 120 de zile, după ce a condus cu 227 km/h pe Autostrada A0....
Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
Peste această viteză, speranța de viață „scade dramatic”. Riscurile pietonilor loviți de mașini. Verdictul expertului
Neadaptarea vitezei la condiţiile de drum, depășirea neregulamentară și neacordarea de prioritate pietonilor se numără printre cele mai frecvente cauze ale accidentelor rutiere grave. De...
#viceprimar, #baut, #viteza, #lider AUR, #permis , #politie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Victor Piturca a vazut cu ochii lui ce a facut Gigi Netoiu si a ramas "masca": "E ceva incredibil!"
ObservatorNews.ro
Doua masini au luat foc in Pipera, la cativa pasi de o conducta de gaz. Zeci de locatari, scosi din case
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie sa se pregateasca pentru un posibil razboi cu Rusia. Romania, printre cele mai vulnerabile tari

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Distrigaz Sud reia treptat alimentarea cu gaze în Rahova după explozia soldată cu trei morți. Imobilele exceptate
  2. Locatarii blocului din Rahova unde a avut loc explozia intră să-și recupereze din bunuri. Imobilul rămâne în pericol de prăbușire VIDEO
  3. De la miliardar la deținut. Cum s-a prăbușit imperiul imobiliar al șefului grupului Signa, Rene Benko, condamnat pentru fraudă
  4. Armata rusă a deschis focul împotriva populației dintr-un oraș ucrainean. Imagini cutremurătoare cu civili executați FOTO/VIDEO
  5. Ștefan Pălărie, avertisment înaintea hotărârii CCR privind pensiile magistraților: „Nu cred că o decizie negativă ar trebui să ducă la prăbușirea unui Guvern”
  6. De ce vrea Putin să controleze total Donbasul. Experții spun că cedarea regiunii, așa cum i-a impus Trump lui Zelenski, nu va opri războiul din Ucraina
  7. Recomandarea vicepremierului Tanczos Barna pentru creșterea speranței de viață în România: „Putem ajunge ca Finlanda”
  8. Un medic va trebui să plătească despăgubiri de aproape 300.000 de euro după nașterea unui copil cu Sindromul Down
  9. Viceprimar, fost lider AUR, prins băut la volanul unui Porsche. Polițiștii l-au oprit din cauza vitezei mari cu care circula în localitate
  10. Zeci de oameni au fost evacuați dintr-un bloc din Constanța, după izbucnirea unui incendiu