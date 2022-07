Viceprimarii din București, trai pe picior mare. Ce averi au declarat politicienii

Viceprimarii din București au depus cele mai recente declarații de avere, iar din acestea reiese că nu duc deloc lipsă de bani, proprietăți, la care se adaugă bijuterii și tablouri de zeci de mii de euro.

Unii dintre ei o duc mai bine decât primarii, cum se întâmplă la Primăria Capitalei, unde viceprimarii Stelian Bujduveanu și Horia Tomescu au averi considerabil mai mari decât Nicușor Dan.

Averile viceprimarilor din București

Primăria Capitalei

Stelian Bujduveanu

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, pentru anul fiscal 2021, Stelian Bujduveanu are un teren intravilan în Constanța, de 5.530 de metri pătrați. De asemenea, are tot în Constanța spații comerciale și de producție ce se întind pe 514 metri.

Are un apartament în București de 64 de metri și ceasuri și bijuterii în valoare de 30.000 de euro, dobândite în intervalul 2017-2021.

Are mai multe conturi bancare, în care declară 46.000 de lei și 1.135 de euro. Ca viceprimar, are venituri anuale de 162.000 de lei, adică 13.500 de lei pe lună.

Horia Tomescu

Horia Tomescu deține trei terenuri intravilane în București și Prahova și unul în Ploiești, fără să specifice natura acestuia. De asemenea, are două apartamente în București, de 36, respectiv 93 de metri pătrați, plus o casă în Prahova, ce se întinde pe 203 metri.

Conduce o Dacia Duster fabricată în 2014 și are tablouri în valoare de 6.500 de euro. În plus, are în bancă 20.774 de lei și 9.980 de euro, la care se adaugă acțiuni la două companii în valoare de 36.000 de lei.

Are venituri anuale de 167.927 de lei, adică aproximativ 13.993 de lei pe lună.

Primăria Sectorului 1

Oliver Leon Păiuși

Oliver Păiuși deține 10 terenuri în Giurgiu, Argeș, București și Buzău, toate însumând circa trei hectare. De asemenea, are un apartament în București și două case de vacanță, una în Argeș și una în Prahova.

Conduce un Renault Megane fabricat în 2007 și are în bancă circa 38.000 de lei. Are venituri anuale de 117.396 de lei, adică 9.783 de lei pe lună.

Ramona Porumb

Ramona Porumb notează în declarația de avere că nu are nicio proprietate, ci doar 65.313 lei în bancă. Are venituri anuale de 116.808 lei, adică 9.734 de lei pe lună.

Primăria Sectorului 2

Adrian Costache

Adrian Costache are două terenuri intravilane în București, un teren intravilan în Harghita și unul agricol în Călărași, cel din urmă de aproape două hectare. Mai deține trei apartamente în București, de 240, 138, respectiv 138 de metri pătrați, dar și două case, una în București și una în Harghita.

Are două mașini, un Mercedes ML fabricat în 2011 și un Volkswagen fabricat în 2001. Are bijuterii, tablouri și icoane în valoare de 18.000 de euro. Are venituri anuale de 144.677 de lei, adică 12.056 de lei pe lună.

Alexandra Elena Chirilă

Alexandra Chirilă are un teren intravilan în București și un apartament. Conduce un Seat Toledo fabricat în 2016 și are venituri anuale de 144.000 de lei, adică 12.000 de lei pe lună.

Primăria Sectorului 3

Ștefan Lucian Judele

Ștefan Judele are un Peugeot fabricat în 2006 și 25.000 de euro și 62.000 de lei în bancă. Are venituri anuale de 116.0810 lei, adică 9.734 de lei pe lună.

Primăria Sectorului 4

Magdalena Mădălina Stancu

Mădălina Stancu are 138.148 de lei în bancă și acțiuni la trei companii ce valorează în total 3.777 de lei. Notează venituri anuale de 101.364 de lei, adică 8.447 de lei pe lună.

Robert Cristian Florea

Cristian Florea are un teren intravilan în județul Ilfov și 5 apartamente în București. Conduce un Mitsubishi fabricat în 2007 și are bijuterii în valoare de 20.000 de euro. Are 158.000 de dolari în bancă și un venit anual de 103.186 de lei, adică 8.598 de lei pe lună.

Primăria Sectorului 5

Mircea Horațiu Nicolaidis

Mircea Nicolaidis are două terenuri în Ilfov, unul intravilan și unul forestier, cel din urmă având peste patru hectare.

Are mai multe spații comerciale în București, o casă în Ilfov și un apartament în Constanța. Conduce un Volkswagen Tiguan fabricat în 2012 și are în bancă 33.561 de lei. Are venituri anuale de 158.838 de lei, adică 13.236 de lei pe lună.

Oleg Burlacu

Oleg Burlacu este viceprimar interimar și deține un teren intravilan în Ilfov, o casă tot în Ilfov și un apartament în București. Are venituri anuale de 364.092 de lei, adică 30.341 de lei pe lună, fiind bani proveniți din activități juridice.

Primăria Sectorului 6

Alexandru Valeriu Gâdiuță

Ultima declarație de avere disponibilă este cea din 2021, când ocupa funcția de consilier local. Potrivit documentului, nu deținea nicio proprietate și nu avea conturi bancare.

Mihaela Ana Maria Ștefan

Ultima declarație de avere disponibilă este tot cea din 2021. La acel moment, deținea un apartament în București și avea în bancă 15.250 de lei și 1.600 de euro.

