O victimă din explozia de pe Calea Rahovei, transportată la o clinică în Austria cu un avion SMURD. Are arsuri și multiple traumatisme

Una dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, având arsuri şi multiple traumatisme, este transportată sâmbătă, la o clinică din Austria.

”O persoană afectată de explozia de pe Calea Rahovei, care prezintă arsuri extinse şi multiple traumatisme, care se afla în stare critică şi este intubată, este transportată, în aceste momente, la o clinică din Austria. Astfel, ca urmare a solicitării transmise de echipa medicală a Spitalului Universitar, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), în strânsă colaborare cu Ministerul Sănătăţii, organizează în aceste momente transferul pacientului către un spital din Austria, unde a fost identificat un loc disponibil pentru tratament de specialitate”, informează IGSU.

Transportul se realizează cu avionul SMURD al IGAv, pacientul fiind monitorizat permanent de echipa medicală pe durata deplasării.

Conform datelor transmise vineri de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Universitar a fost internat un pacient de 53 de ani cu arsuri severe, staţionar hemodinamic, intubat, pentru care se făcuse deja solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.

Alte 4 persoane rănite în explozie, au fost evaluate medical, fără a necesita internare.

Trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat. Au fost afectate şi un alt bloc din imediata apropiere, precum şi Liceul ”Dimitrie Bolintineanu”.

