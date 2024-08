O nouă victimă a sociologului Alfred Bulai, cercetat penal pentru folosirea funcției în scop sexual, și-a împărtășit povestea. Chiar dacă a simțit de la început că este în pericol și a refuzat să rămână singură cu profesorul SNSPA, Aurora Martin tot a suferit consecințe în urma hărțuirii sexuale.

Povestea impresionantă datează din 2004, când o studentă la Master în cadrul SNSPA a refuzat să-i ofere favoruri sexuale lui Alfred Bulai pentru a trece un examen. În absența acestei note, nu și-a putut obține diploma.

„Eram pregătită cu hârtie și pix, dar el a început cu o serie de întrebări care vizau viața personală, Mi-a spus doct că feministele au mai puține scrupule, că sunt mai dispuse să-și înșele partenerii și speră că masteratul ăsta mi-a deschis mintea. Felul în care își trecea limba peste buza de sus, privirea și discuția total deplasată mi-au creat o stare de nesiguranță, am simțit că încep să tremur la gândul că s-ar putea apropia. Am mințit, i-am spus că sunt însărcinată, mă simt rău, că partenerul meu mă așteaptă la intrare și l-am rugat să reprogramăm examinarea. Mi-a spus evaziv și evident iritat: nu știu...mai caută-mă. L-am căutat tot la un curs și mi-a spus să vin tot după ora 20.00 și să-mi eliberez mai mult timp, că s-ar putea să dureze... Am plecat tremurând de furie și, când am ajuns la poartă, am vomat, portarul mi-a dat un pahar cu apă. Nu am mai dat acel examen și, în consecință, nu am putut finaliza un masterat pe care l-am făcut cu mult entuziasm, la care am avut profesori de excepție, care mi-au schimbat viziunea asupra vieții. Din respect pentru ei, nici nu am îndrăznit să povestesc episodul vreunui profesor, i-am spus doar unei colege, care era psiholoagă și am căutat să uit”, a mărturisit Aurora Martin, care și-a împărtășit experiențele pe Facebook.

Victima lui Bulai a lucrat recent la redactarea unui „Ghid practic privind hărțuirea morală la locul de muncă”, publicat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați din cadrul Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse.

„Din respect pentru studentele care au găsit curajul să demaște un abuzator și pentru a ajuta justiția să-și va facă treaba, las această mărturie a unei situații în care sper să nu mai ajungă generațiile care vin”, a mai spus Aurora Martin.

Parchetul General a mai primit joi, 1 august, alte mesaje ale victimelor care sunt dispuse să vină la audieri pentru instrumentarea dosarului de folosire a funcției în scop sexual pe numele lui Alfred Bulai.

