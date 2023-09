Momentul în care racheta ucraineană lovește sediul Flotei ruse la Marea Neagră: 9 morți. "Printre victime sunt și generali" VIDEO

În urma bombardării de către Ucraina a sediului Flotei Ruse de la Marea Neagră din Sevastopol, atac petrecut în după-amiaza zilei de vineri, 22 septembrie, cel puțin 9 persoane au fost ucise și 16 au fost rănite. Printre ei se numără și generali ruși.

Acest lucru a fost raportat de șeful Direcției Principale de Informații din Ucraina, Kirilo Budanov, într-un comentariu exclusiv făcut pentru redacția ucraineană a publicației Vocea Americii.

„Printre răniți se află comandantul grupării, generalul colonel (Olexandr) Romanchuk, într-o stare foarte gravă. Șeful Statului Major, generalul locotenent (Oleg) Tsekov, este inconștient. Numărul militarilor răniți sau morți este încă în curs de stabilire. Sunt militari care sunt de serviciu, de securitate și așa mai departe — nu sunt incluși în lista pe care v-am anunțat-o", a declarat Budanov pentru Vocea Americii.

Oleksandr Romanchuk este comandantul grupului forțelor ruse din regiunea Zaporojie și a fost promovat la gradul de general-colonel în 2023. Generalul-locotenent Oleg Tsekov este comandantul celor 200 de nave de coastă OMSBR ale Flotei de Nord a Marinei ruse.

În același timp, Budanov nu a confirmat informații despre presupusa moarte a comandantului Flotei Mării Negre a Federației Ruse, amiralul Viktor Sokolov. În prezent, nu există informații despre starea lui la nivelul serviciului.

Momentul atacului a fost surprins în mai multe filmări făcute de turiști ruși sau străini aflați la momentul atacului în preajma sediului flotei ruse din Sevastopol.

Una dintre filmări surprinde chiar momentul când racheta ucraineană lovește cu precizie clădirea în care se aflau înalți oficiali ai armatei ruse.

A video appeared online that shows the moment of the rocket strike on the Black Sea Fleet headquarters in Sevastopol. pic.twitter.com/GxZlmAkEVU

În dimineața zilei de sâmbătă, 23 septembrie, au apărut informații că Sevastopulul a fost lovit din nou de către forțele armate ucrainene, în jurul orei 8.30.

About 30 minutes ago there was a single explosion in Sevastopol. After the explosion, the air-raid siren were turned on. Smoke rose somewhere from Inkerman direction. It is not clear where the source of the explosion was. The Russian appointed head of Sevastopol claims that it… pic.twitter.com/v8cXoLtPqQ