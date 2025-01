Victimele incendiilor din Los Angeles dau în judecată compania de energie. Ce acuzații i se aduc FOTO/VIDEO

Victimele devastatoarelor incendii din Los Angeles, considerate cele mai costisitoare din istoria SUA, au intentat numeroase procese împotriva companiei de energie Southern California Edison, susţinând că echipamentele sale au provocat incendiile, chiar dacă firma nu a comis nicio greşeală, transmite Reuters.

Incendiul Eaton, izbucnit la est de oraş, este unul dintre principalele focare. Procesul susţine că liniile de înaltă tensiune ale companiei au fost sursa incendiului, alimentat de vânturi puternice şi umiditate scăzută. Deşi Edison a declarat că nu a detectat nicio anomalie operaţională înainte sau după declanşarea incendiului, victimele indică mărturii ale martorilor oculari care au observat flăcări în apropierea turnurilor de transmisie.

”Inverse condemnation” – o doctrină legală unică în California

În California, doctrina juridică ”inverse condemnation” permite proprietarilor afectaţi să solicite despăgubiri de la companiile de utilităţi publice, chiar dacă acestea respectă reglementările şi nu sunt găsite vinovate de neglijenţă.

”California este foarte neobişnuită din acest punct de vedere, deoarece această doctrină se aplică, de regulă, doar entităţilor guvernamentale,” a explicat Daniel Farber, profesor de drept la Universitatea California, Berkeley.

Firefighters are battling four separate blazes across Los Angeles County, including the 2,900-acre Palisades Fire and new fires in Sylmar (50 acres) and Tamarack. Heavy wind causing huge spread of fire

People are evacuating their homes in massive numbers and running for their… pic.twitter.com/w6PsPskdI7