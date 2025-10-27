Frații Becali au pus tunurile pe Florin Tănase: ”Obraznic! Dacă dai goluri numai din penalty...”

Victor Becali, fratele lui Giovanni Becali, i-a dat o replică lui Florin Tănase, în scandalul declarațiilor iscat între fotbalistul de la FCSB și cunoscuții impresari.

Astfel, după ce Giovanni Becali l-a acuzat pe Tănase că e ”sifon” în vestiarul FCSB-ului, internaționalul român a răspuns dur.

„Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul. A decăzut atât de mult încât trebuie să inventeze lucruri ca să fie băgat în seamă. E și de râs, e și de plâns. Nu e de ajuns școala vieții, mai e nevoie și de matematică, să știi să numeri. La ortodocși te închini de 3 ori, nu de 4-5 cum spune el”, a declarat mijlocașul, la Prima Sport.

În conflict a intervenit și fratele lui Giovanni, Victor Becali, care și-a adus aminte că a colaborat cu Florin Tănase în trecut.

”Obraznic! Nu a existat niciodată vreo tensiune între mine și el în perioada în care am colaborat. Am și spus în momentul în care nu am mai colaborat cu el, nu a fost să fie. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu putem transfera un jucător care este golgheter. A ieșit de vreo două ori golgheter. Și nu a fost să fie, am zis că nu ne-a mers împreună.

Ne-am mai întâlnit de atunci de nu știu câte ori, niciun fel de problemă, ne-am salutat. Dacă se ducea la Real Madrid ziceam ”Doamne, ce am pierdut!”. Asta e, nici nu știu pe unde s-a dus. Dar nu contează asta.

Dacă dai goluri numai din penalty, nu poți să fii supărat. Nu e vina mea. Noi ne-am fi dorit la fel de mult ca el să se transfere. Interesul nostru care era? Să se transfere! Altfel, nu aveam obiectul muncii”, a declarat el, pentru iamsport.ro.

