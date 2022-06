Victor Becali: Steaua o va invinge pe Fiorentina

Steaua va castiga intalnirea cu AC Fiorentina, din Liga Campionilor, este de parere impresarul Victor Becali.

"Steaua - Fiorentina va fi un meci interesant, din care, zic eu, Steaua va iesi invingatoare. In Ghencea, Steaua are forta sa invinga orice adversar. In tur au fost egalii Fiorentinei si au aratat ca nu sunt cu nimic mai prejos decat italienii chiar pe terenul lor.", a spus Victor Becali la sport.ro.

Intalnirea dintre Steaua si AC Fiorentina, din etapa a 6-a a Grupei F a Ligii Campionilor, va avea loc miercuri, de la ora 21:45. Partida va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.

Inaintea ultimei etape din Grupa F a Ligii Campionilor, Fiorentina ocupa locul 3, cu 3 puncte, in timp ce Steaua e pe 4, cu doar un punct.

