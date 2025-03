Cum i-a pacalit Becali pe spanioli: "Si-au pus mainile in cap!"

Impresarul Victor Becali a dezvaluit modul in care i-a pacalit pe oficialii clubului spaniol Salamanca.

Transferul lui Ovidiu Stanga de la Universitatea Craiova la Salamanca, parafat in 1995, ascunde o poveste aparte.

Victor Becali a afirmat ca oficialii clubului spaniol au fost pacaliti in prezentarea pe care au vazut-o, fapt ce l-au realizat abia in momentul in care actele au fost semnate.

Fratii Becali le-au spus spaniolilor ca Ovidiu Stanga era cu trei ani mai tanar decat varsta reala, in timp ce, in prezentare, era cu sase centimetri mai inalt.

Oficialii clubului spaniol si-au pus mainile in cap cand l-au vazut pe jucator, dar cu toate acestea actele au fost semnate.

"Cand l-am dat in Spania, le-am spus ca da cu stangul si cu dreptul, ca are 1.78. Cand l-au vazut, si-au pus mainile in cap!", a povestit Victor Becali.

Totusi, Stanga a rezistat doar un sezon la Salamanca, iar apoi a plecat la PSV Eindhoven.

C.M.

