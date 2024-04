Victor Ciorbea, unda verde pentru a ocupa o functie in ASF - cum a convins comisiile

Victor Ciorbea, candidat pentru functia de membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a primit, luni, aviz favorabil din partea comisiilor de Buget, Finante si Economie din Parlament.

Victor Ciorbea a primit 49 voturi "pentru", doua voturi "impotriva" si o abtinere pentru a candida la postul din ASF.

Victor Ciorbea vrea o functie in ASF: ce pozitie vizeaza

"Imi propun imbunatatirea legislatiei in materie si in acest sens a relatiei cu Parlamentul (...), imbunatatirea activitatii de reglementare secundara, in toate cele trei domenii importante.

Eu cred ca poate si trebuie sa fie ameliorata activitatea normativa in aceste domenii si evident totul in cadrul echipei si beneficiind de experienta domnului presedinte, a domnului prim-vicepresedinte Daianu, a celor trei vicepresedinti, a celor 600 si ceva de angajati, putem, cred eu, sa reconstruim, sa recladim aceasta institutie si sa ii asiguram credibilitatea necesara", a spus Ciorbea la audierile din Parlament.

Misu Negritoiu, propunerea lui Ponta pentru sefia ASF

Pentru postul de membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara au mai candidat Adrian Mitroi, Sebastian Romulus Matisan si Ion Golu.

Marti, in cadrul unei sedinte de plen reunit a Camerei Deputatilor si Senatului, Ciorbea urmeaza sa fie votat in functia de membru neexecutiv in Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara.