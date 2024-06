Ciutacu l-a reclamat din nou pe Moraru la CNA

Victor Ciutacu a sesizat din nou, miercuri, Consiliul National al Audiovizualului cu privire la atacurile lui Radu Moraru din emisiunea Nasul de la B1TV.

In noua sesizare, Victor Ciutacu le cere pentru a doua oara membrilor CNA sa analizeze emisiunile in care Radu Moraru il ataca si sa dea un verdict.

"Continui sa astept analiza institutiei pe care o conduceti si, in respectul aplicarii legii si in speranta functionarii statului sa drept, verdictul CNA cu privire la incadrarea dezbaterii publice televizate gazduita de postul B1TV in prevederile actelor normative care guverneaza activitatea CNA", i-a scris Ciutacu lui Rasvan Popescu, presedintele CNA.

Sesizarea contine si transcripul emisiunii de marti, in care Radu Moraru a continuat atacurile la adresa lui Victor Ciutacu.

"Victore, esti un prapadit, esti mic. Nu te mai da atat de rotund si de victima. Spunea ca vreau sa distrug pe singurii care ar putea sa darame pe presedinte. Deci Ciutacule, stai linistit. Ia niste pastile, diazepam seara, diazepam dimineata. Nu poti sa faci nimic. Zicea ca vreau sa il bag in catuse. Sincer foloseam multe metafore. Dar dupa ce am zis: ma, da' de ce te sperii tu in halul asta? Ca am zis doar Victoras, nu ti-am zis numele", spunea jurnalistul de la B1TV in emisiunea de marti.

Dupa ce Radu Moraru l-a acuzat ca "a furat" cu mai multi oameni de afaceri, printre care si teroristul Omar Hayssam, Victor Ciutacu spune ca aceste fapte, "daca ar fi adevarate, ar trebui sa ma puna in imposibilitatea morala de a mai aparea-n public."

Victor Ciutacu l-a reclamat pe Radu Morar si marti, pentru emisiunea de luni seara. El a trimis la CNA si declaratiile pe care Moraru le-a facut.

"Va adresez rugamintea de a analiza pasajele care ma privesc si a decide daca, in conformitate cu legislatia in vigoare, spusele moderatorului/realizatorului (Radu Moraru - n.red.) imi lezeaza sau nu demnitatea si imaginea", se arata in prima cerere adresata de realizatorul emisiunii "Vorbe Grele" catre membrii CNA.

"Astept ca Radu Moraru sa si demonstreze candva mizeriile pe care incearca sa le lipeasca de mine. Ideal ar fi s-o faca pe baza de acte si, eventual, conturi. (...)Banuiesc ca zilele viitoare vor urma reluarile "dezvaluirilor" despre "afacerile" mele cu Taher si Zaher, izbucnite - la fel de fara probe - in aceeasi emisiune de larga orientare deontologica", a spus Victor Ciutacu pentru Ziare.com.

