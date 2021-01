VIDEO Dialog suburban Ciutacu - Cumpanasu, la ora de maxima audienta: "Ai luat 40.000 de euro la plic"/ "Bai, ai fost tu cu mine la amantele mele, ca sa vorbesti?"

Scandal si la Antena 3 intre Gadea si Sosoaca

Victor Ciutacu a anuntat in cadrul emisiunii sale ca pe numele lui Cumpanasu ar exista o noua plangere penala facuta de o femeie care sustine ca i-a dat lui Cumpanasu 40 de mii de euro "la plic" in timpul campaniei electorale.Dialogul a degenerat insa dupa ce Cumpanasu i-a replicat realizatorului de la Romania TV: "Mergem pe barfe? Ai luat 20.000 de euro o spaga de la nu stiu ce privatizare?" Cumpanasu a mai spus ca acuzatiile la adresa lui sunt formulate de "o femeie care face video-chat" si care ar fi fugit in Italia.Ciutacu i-a replicat: "Si ce daca a facut videochat, tu ai facut mai videochat decat ea cand ai trimis penisul unei femei maritate. Las-o naibii de treaba". Realizatorul TV a reluat pe parcursul emisiunii de mai multe ori acuzatia ca Alexandru Cumpanasu ar fi trimis poze intime "unei femei maritate", l-a facut "obsedat sexual" si apoi l-a scos din emisiune.Tu nu ai nicio informatie concreta.Ba da, am o plangere penala ca ai luat 40.000 de euro la plic.E o femeie care face videochat si care a fugit din tara.Si ce daca a facut videochat, tu ai facut mai videochat decat ea cand ai trimis penisul unei femei maritate. Las-o naibii de treaba.Eu nu ma iau de amantele tale. Adica cine te crezi tu?Bai, ai fost vreodata la c**** cu mine ca sa vorbesti de amantele mele? Nu iti e rusine?Da' tie nu iti e rusine sa vorbesti cu mine asa? Da pana cand?Nu mie imi depune lumea plangeri penale ca iau bani la plic, nu eu trimit penidul la femei. Nu iti e rusine?Tu ti-ai facut publica viata privata. Ti-ai expus sotia si copiii unor mizerii, de obsedat sexual. Asta ai facut.Ce ai facut, ma?Scoateti-l, ma, pe asta afara din direct!Senatoarea AUR Diana Sosoaca, a parasit studioul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 , dupa un schimb de replici cu moderatorul emisiunii, Mihai Gadea. Dialogul dintre Gadea si Sosoaca s-au aprins in momentul in care moderatorul emisiunii de la Antena 3 i-a atras atentia senatoarei sa nu mai intervina peste ceilalti invitati pentru ca e "o lipsa de respect si de staif"."Eu apreciez prezentele dumneavoastra de fiecare data. La o doamna, e usor neplacut si nu va dau lectii publice, dar ma puneti in situatia asta, in momentul in care interveniti absolut peste oricine care vorbeste este o lipsa de politete", i s-a adresat Mihai Gadea Dianei Sosoaca.Mihai Gadea nu este la primul scandal cu parlamentarii AUR . La finalul anului trecut, Claudiu Tarziu, co- presedinte al partidului AUR, i-a adresat cuvinte grele lui Mihai Gadea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, pe care l-a numit "inconstientul rujat, vopsit si pomadat ca o cocota masculina".