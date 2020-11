Victor Ciutacu s-a infectat cu COVID-19: "Daca nu crap, ne vom revedea la televizor"

"Orice moment vine la un moment dat; nu neaparat cel oportun, dar asta e. Asa ca fac aici cuvenitul anunt: deci, da, tocmai am fost testat pozitiv. Nu ma tavalesc deloc in chinuri, am trecut doar printr-un frison, daca ma ajuta Dumnezeu si organismul, sper sa fie doar atat. Mi-am anuntat contactii, sunt izolat la domiciliu, separat la interior prin trasee bine definite de ilustra-mi sotie. Care a fost testata negativ. Dupa cum am mai anuntat intr-o confesiune anterioara, cred in existenta virusului ucigas. Nu ma inchin la el, ca inca nu mi-a luat si mintile, doar ca acum il si simt aproape de mine; neplacut si inconfortabil de aproape. Si, inainte sa se repeada propaganda sa dea cu ghioaga, am si purtat intens masca, lucru usor de probat cu marturii ale colegilor si ale soferilor de Uber", a scris Ciutacu pe Facebook, conform Adevarul.ro Jurnalistul crede ca s-a infectat dupa ce a intrat in contact cu un prieten."Daca ma intrebati pe mine, fara sa pot jura, am indicii ca l-am luat pe carcalac de la un bun prieten. Doctor, purtator aproape obsedat de masca. N-am de gand sa fac aici reality show cu viata si cu sanatatea noastra, asa ca nu va asteptati la update-uri psihotice. Daca nu crap, ne vom revedea la televizor, o perioada, pe skype. Daca ma prabusesc, incerc sa-mi scriu in avans un necrolog misto, ca am talent la asta. Dar, dat fiind ca nu mi-am incheiat socotelile si nu mi-am achitat toate datoriile, inclin sa cred (si sper) ca voi duce povestea pe picioare. N-am sfaturi intelepte sa va dau. Nu cred ca aveti nevoie de mine sa va spalati pe maini si sa purtati (au ba) masca. Dar, in locul strategilor comunicationali ai puterii politice, m-as feri sa diseminez mesajul "purtati masca, protejati-va" prin intermediul celor care tocmai anunta ca au fost infectati", a mai scris jurnalistul Romania TV.CITESTE SI: Arhiepiscopul Teodosie sfideaza instanta si autoritatile si ii asteapta pe pelerini la ceremonia de Sf. Andrei: "In biserica n-a murit nimeni"