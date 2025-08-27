Calificare în sferturi pentru iubitul Andreei Bălan, după un meci dramatic

Andreea Bălan și Victor Cornea FOTO Instagram Andreea Balan

Perechea româno-argentiniană Victor Cornea/Santiago Rodriguez Taverna s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis challenger de la Como (Italia), dotat cu premii totale de 91.250 de euro, după o victorie strânsă, cu 7-6 (7/2), 7-6 (8/6), în fața italienilor Federico Bondioli/Carlo Alberto Caniato.

Cornea, iubitul cântăreței Andreea Bălan, și partenerul său s-au impus după o oră și 44 de minute.

În primul set, Cornea și Rodriguez au revenit de la 1-3 și s-au impus clar în tiebreak, iar în actul secund au salvat o minge de set la 5-6 în tiebreak.

Perechea româno-argentiniană și-a asigurat un cec de 920 de euro și 16 puncte ATP la dublu. Următorii adversar vor fi italienii Lorenzo Carboni/Rocco Piatti sau cuplul Stefan Latinovic (Serbia)/Tim Ruehl (Germania).

Marți, românii Alexandru Jecan și Bogdan Pavel au fost învinși în primul tur de Piotr Matuszewski (Polonia)/Mick Veldheer (Olanda), principalii favoriți, cu 6-4, 6-3.

În primul tur la simplu, Filip Cristian Jianu a fost întrecut de slovacul Andrej Martin cu 6-4, 6-3, iar Gabi Adrian Boitan, venit din calificări, a fost eliminat de ucraineanul Oleg Prihodko, cu 6-4, 6-2.

