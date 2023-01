Cupa Davis: Crivoi obtine o victore de palmares pentru Romania

Victor Crivoi a castigat ultimul meci al Romaniei in barajul pentru ramanerea in Grupa Mondiala, scor 4-6, 7-5, 6-3, in fata indianului Somdev Devvarman.

Cu victoria deja obtinuta de Hanescu, Crivoi a inceput mai greu meciul cu Devvarman, dar si-a revenit in seturile doi si trei, reusind sa castige meciul cu 4-6, 7-5, 6-3.

Romania s-a impus astfel in barajul cu India cu scorul general 4-1, castigand toate partidele din proba de simplu.

