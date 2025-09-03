Hanescu stopat de un rus in Dubai

Victor Hanescu, locul 58 in lume, a ratat azi calificarea in sferturile turneului gazduit de principala urbe a Emiratelor, competitie de prima mana a tenisului mondial cu premii totale in valoare de 1.785.500 dolari.

In optimi, cel mai bine cotat jucatoar al nostru la simplu a cedat disputa cu Nikolay Davydenko (46 ATP), rusul impunandu-se cu 6-4,7-6(2).

Presupunand ca ajungea in antepenultimul act, Hanescu n-ar fi avut practic nici o sansa in aceasta faza, din moment ce la fileu il lua in primire nimeni altul decat al doilea tenismen al planetei, elvetianul Roger Federer.

Scos de pe tabloul principal la simplu, Victor Hanescu continua totusi cu racheta in Dubai, anume la dublu, alaturi de cehul Lukas Rosol urmand sa intalneasca, in turul 1 al probei, perechea tarii gazda formata din Omar Awadhy si Abbas Hamad Janahi.

