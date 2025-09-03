Hanescu stopat de un rus in Dubai

Autor: Aurel Draghici
Miercuri, 27 Februarie 2013, ora 19:45
1235 citiri
Hanescu stopat de un rus in Dubai

Victor Hanescu, locul 58 in lume, a ratat azi calificarea in sferturile turneului gazduit de principala urbe a Emiratelor, competitie de prima mana a tenisului mondial cu premii totale in valoare de 1.785.500 dolari.

In optimi, cel mai bine cotat jucatoar al nostru la simplu a cedat disputa cu Nikolay Davydenko (46 ATP), rusul impunandu-se cu 6-4,7-6(2).

Presupunand ca ajungea in antepenultimul act, Hanescu n-ar fi avut practic nici o sansa in aceasta faza, din moment ce la fileu il lua in primire nimeni altul decat al doilea tenismen al planetei, elvetianul Roger Federer.

Scos de pe tabloul principal la simplu, Victor Hanescu continua totusi cu racheta in Dubai, anume la dublu, alaturi de cehul Lukas Rosol urmand sa intalneasca, in turul 1 al probei, perechea tarii gazda formata din Omar Awadhy si Abbas Hamad Janahi.

Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale
Circ în SOS. Șoșoacă a exclus încă 3 parlamentari din partid și amenință cu plângeri penale
Partidul Dianei Șoșoacă se dezmembrează. Aproape de la o lună la alta, membri ai formațiunii SOS părăsesc mica tabără a avocatei. Astfel, cea mai recentă decizie privește excluderea a...
Aliații de la Oradea sar în apărarea lui Bolojan. „Ar prefera oricând să se retragă decât să mintă. Este omul care poate pune România pe drumul cel bun”
Aliații de la Oradea sar în apărarea lui Bolojan. „Ar prefera oricând să se retragă decât să mintă. Este omul care poate pune România pe drumul cel bun”
Primarul Municipiului Oradea și vicepreședinte al PNL, Florin Birta îi ia apărarea premierului Ilie Bolojan. Birta spune că Bolojan este omul care poate pune România pe drumul cel bun și...
#turneu Dubai 2013, #turnee ATP 2013, #ierarhie ATP februarie 2013, #romani in ATP , #ATP
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
David Popovici s-a intalnit cu omul pe care il cauta de aproape o luna, sa-l cinsteasca: "M-a gasit!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Novak Djokovic a inceput sa danseze pe teren, la US Open. Miscarile la care nu se astepta nimeni

Ep. 122 - Femeie păcălită de un...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. David Popovici, apariție de senzație pe Transfăgărășan, cu mașina de 150.000 de euro: ”Viață...” FOTO
  2. Retragere neașteptată în sferturi la US Open. Reacția liderei mondiale
  3. Djokovic - Alcaraz, semifinală de vis la US Open. Când se joacă meciul
  4. Coleg de top pentru Marius Marin, la Pisa. A jucat la Real Madrid și Napoli și a câștigat Campionatul Mondial și EURO
  5. Carlos Alcaraz, față în față cu semifinala US Open. Ce a făcut în duelul cu Jiří Lehečka
  6. Încă o vedetă a lui Pep Guardiola ajunge în Turcia! Fostul jucător de la Barcelona și Manchester City a semnat
  7. Craiova a mai reușit un transfer. Monday, prezentat într-o zi de marți
  8. S-a stabilit prima semifinalistă la US Open. A fost egalată performanța Serenei Williams
  9. Calificare la pas în circuitul WTA. Jucătoarea din România și-a spulberat adversara
  10. Doliu în lumea boxului. Născut în Ungaria, l-a înfruntat pe celebrul Muhammad Ali