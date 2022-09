Hanescu: Sper sa ramanem in Grupa Mondiala

Tenismenul roman Victor Hanescu este de parere ca Romania se poate impune in fata Suediei, in barajul pentru pentru ramanerea in Grupa Mondiala a Cupei Davis.

"Pana acum am profitat de faptul ca am jucat acasa, unde publicul a fost de partea noastra. Acum vom juca in deplasare, unde si suprafata va fi pe placul suedezilor, publicul si toata atmosfera va fi de partea lor.

Totusi, este bine ca nu se joaca intr-o sala mare. Va fi un meci dificil cu Suedia, o echipa destul de puternica. Jucatorul lor numarul unu, Soderling, este in forma si ocupa locul 12 mondial. Au si o echipa de dublu solida, in primele 20 din lume.

In acelasi timp cred ca avem sansele noastre si mizam mult pe meciul meu impotriva numarului doi de la ei, Vinciguerra. Suntem optimisti si cred ca avem sanse sa ramanem in Grupa Mondiala", a afirmat Hanescu la conferinta de presa.

Intalnirea Suedia - Romania, din cadrul barajului pentru ramanerea in Grupa Mondiala a Cupei Davis va avea loc intre 18 si 20 septembrie la Helsingborg.

C.F.

