Victor Hanescu si Sorana Carstea au coborat in clasamentele ATP si WTA

Tenismenul roman Victor Hanescu ocupa locul 39 in clasamentul ATP, cu o pozitie mai putin fata de saptamana trecuta.

Urmatorul roman prezent in clasamentul ATP, Victor Crivoi, a urcat o pozitie si ocupa in acest moment locul 114. Primele 3 locuri in clasament au ramas neschimbate: 1.Rafael Nadal, 2.Roger Federer, 3.Novak Djokovici.

Sorana Carstea a coborat si ea, tot o pozitie, in clasamentul WTA, ocupand locul 42. Monica Niculescu a coborat pana pe 54, in timp ce Edina Gallovits a pierdut 5 locuri, ocupand treapta cu numarul 73.

Clasamentul WTA este condus in continuare de Serena Williams.

