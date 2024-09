Hanescu, cu un pas pe tabloul principal de la Auckland

Victor Hanescu (62 ATP) mai are un singur obstacol de trecut, unul aparent usor, in faza calificarilor din cadrul turneului cu premii de 433.000 dolari gazduit de cel mai mare oras al Noii Zeelande.

Jucatorul nostru, favorit numarul 1 al preliminariilor, dupa ce l-a invins pe italianul Flavio Cipolla (95 ATP) cu 6-3, 2-6, 7-5, va avea la fileu in confruntarea decisiva pentru accesul pe tabloul principal un tenismen de "duzina", cel putin dupa locul ocupat in ierarhia lumii, e vorba de anonimul australian Greg Jones (375 ATP).

Principalul pretendent la castigarea probei de simplu la Auckland este considerat David Ferrer, spaniolul fiind al cincilea jucator al lumii in 2012.

Hanescu se afla la a doua participare din acest an la un turneu important, dupa turneul de un milion de dolari de la Doha (in Qatar a fost eliminat in runda inaugurala de rusul Davydenko).

Ads