Hanescu, in semifinalele turneului de la Dnepropetrovsk

Victor Hanescu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului de la Dnepropetrovsk (Ucraina), dotat cu premii in valoare totala de 125.000 de dolari.

In sferturi, Hanescu a trecut de un alt tenismen roman, Victor Crivoi, in doua seturi, cu 6-3, 7-6.

Pentru prezenta in sferturi, Crivoi a primit un cec in valoare de 3.650 de dolari di 21 de puncte ATP, in timp ce pentru prezenta in semifinale, Hanescu si-a asigurat un cec in valoare de 6.275 de dolari si 40 de puncte ATP.

In semifinale, Hanescu il va intalni pe austriacul Stefan Koubek, intr-o partida ce va avea loc sambata.