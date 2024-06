Wimbledon 2010: Hanescu a scuipat spectatorii, 4 tineri au fost arestati (Video)

Meci de cosmar pentru Victor Hanescu in turul 3 de la Wimbledon, sportivul roman riscand o sanctiune severa dupa un conflict cu spectatorii care s-a lasat cu scuipat si arestati.

Victor Hanescu ar fi fost insultat de un grup de spectatori iar romanul a cedat nervos. Dupa ce in prealabil a ratat 4 mingi de meci in fata neamtului Daniel Brands si era condus cu 3-0 in setul decisiv, sportivul nostru s-a indreptat spre marginea terenului unde a scuipat in directia publicului.

Dupa acest gest el a mers direct la arbitru, anuntand ca abandoneaza meciul din cauza unei accidentari la picior, noteaza BBC.

Si politia si-a facut simtita prezenta la aceasta partida, arestand 4 tineri care se pare ca ar fi fost implicati in acest incident.

"Politia a fost chemata la terenul 18 pentru tulburarea ordinii. Patru tineri au fost retinuti, Cu totii au fost dusi la o sectie de politie pentru tulburarea linistii", a spus unul dintre purtarorii de cuvant al Scotland Yard.

Un oficial al turneului britanic a afirmat insa ca retinerea celor 4 tineri ar putea sa nu aiba legatura cu incidentul in care a fost implicat Victor Hanescu.

"In prima faza am crezut ca cei arestati au legatura cu incidentul cu scuipatul. Dar, gandind la rece, e posibil ca totul sa fie o simpla coincidenta", a spus acesta.

Hanescu poate pierde toti banii castigati la Wimbledon

Pentru sportivul roman va urma cu siguranta o amenda drastica, de minim 10.000 de dolari, dar care poate ajunge la intreaga suma castigata de tenismen la Wimbledon 2010.

"Cineva i-a spus ceva in setul cinci. El s-a indreptat spre spectatori si a scuipat in directia lor. Apoi s-a intors pentru a servi, injurand mereu spre spectatori. A facut mai multe greseli, aparent deliberat, iar apoi a declarat forfait", a mentionat sursa citata.

Victor Hanescu a pierdut intalnirea cu germanul Daniel Brands, din turul 3 al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, scor 6-7, 6-7, 7-6, 6-3, 3-0.

Vezi mai jos cum Hanescu scuipa in directia spectatorilor de la Wimbledon:

