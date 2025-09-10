Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 20:53
Victor Micula a fost condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI
Victor Micula și-a cumpărat un adevărat arsenal - FOTO Instagram

Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și alte infracțiuni informatice.

Sentința pronunțată în ziua de 10 septembrie 2025 nu este definitivă, anunță Hotnews.

Trei dintre polițiștii care l-au ajutat pe Victor Micula au primit, la rândul lor, pedepse cu executare.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor l-a trimis în judecată pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice și pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic.

Separat, în mai 2024, Victor Micula fusese condamnat definitiv la 1 an și 3 luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea, pentru 18 infracțiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor și 13 infracțiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Micula era acuzat că, în 2019, în timpul unei curse de mașini pe străzile orașului Oradea, a tras cu o pușcă letală semiautomată și a cumpărat 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 euro.

Judecătorii au anulat suspendarea în acest caz. Astfel, prin decizia din 10 septembrie 2025, a rezultat o pedeapsă finală de 3 ani și o lună de închisoare în regim de detenție.

În același dosar, au fost trimiși în judecată patru agenți de poliție de la Oradea.

Unul dintre aceștia este Alin Claudiu Zanca, acesta fiind condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu.

Camelia Erdei a fost condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI.

Claudiu-Mihai Rengle, fost agent de poliție, în prezent pensionar, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu.

