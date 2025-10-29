Avertisment din partea unui europarlamentar român privind retragerea militarilor americani. "Vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie să fie accelerată"

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 10:38
Negrescu spune că vizita lui Nicușor Dan trebuie grăbită Foto: Facebook/Nicușor Dan

Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate”.

El afirmă că redimensionarea prezenței militare pe Flancul Estic al NATO, inclusiv la Mihail Kogălniceanu, are „implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre” și cere intervenția Ministerului de Externe și a Ministerului Apărării pentru a clarifica situația și a propune soluții rapide.

"Decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România este un semnal de alarmă care trebuie tratat cu maximă seriozitate.

Această redimensionare a prezenței americane pe Flancul Estic al NATO, inclusiv a unor forțe aflate la Mihail Kogălniceanu, are implicații directe pentru securitatea României și a regiunii Mării Negre. Ministrul de Externe și Ministrul Apărării trebuie să vină cu explicații pentru a clarifica situația și propune soluții rapide pentru consolidarea relațiilor cu SUA și securitatea României", transmite Negrescu.

Negrescu susține că vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite trebuie accelerată pentru a transmite un mesaj clar.

"În acest context, este esențial ca vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite să fie accelerată și pregătită în detaliu, pentru a transmite un mesaj clar:

- România rămâne un partener strategic de încredere;

- Regiunea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate pentru NATO, UE și SUA;

- Trebuie activate și accesate toate instrumentele europene disponibile, precum programul SAFE, pentru întărirea apărării și securității noastre.

Europa trebuie să își asume mai mult, iar România trebuie să devină un pilon de stabilitate și securitate la frontiera estică a Uniunii Europene", mai spune europarlamentarul.

