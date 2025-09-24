Victor Negrescu, avertisment voalat pentru premierul Ilie Bolojan: „Cei care nu pot purta un dialog constructiv pot fi înlocuiți”

Europarlamentarul PSD - Victor Negrescu transmite un avertisment voalat la adresa premierului Ilie Bolojan, subliniind că disponibilitatea PSD la dialog nu este nelimitată. Social-democrații, spune el, nu vor accepta decizii impuse de un singur om și sunt pregătiți să ia măsuri dacă actualul șef al Executivului nu înțelege că guvernarea trebuie să fie pentru toți românii, nu doar pentru un cerc restrâns de interese.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis un mesaj privind rolul Partidului Social Democrat în actuala coaliție de guvernare și a punctat că PSD nu și-a abandonat principiile și nu va renunța la identitatea sa de centru-stânga.

„Partidul Social Democrat nu și-a abandonat principiile în această coaliție și nu va renunța la identitatea sa de centru-stânga. Acceptăm votul dat de români la ultimele alegeri, care a condus la o fragmentare a Parlamentului, ne luptăm cu trei partide cu viziuni diferite și negociem cu un președinte de dreapta pentru proiectele noastre social-democrate, pentru că doar așa putem evita dezastrul extremist care ar duce România la instabilitate și într-o zonă populistă nesustenabilă.

Dar această disponibilitate la dialog nu este inepuizabilă. Nu este despre Congresul PSD aici, așa cum spun în mod greșit partenerii de coaliție, ci despre responsabilitatea față de milioanele de cetățeni care ne-au susținut de-a lungul timpului. Susții un guvern pentru a respecta niște angajamente pentru oameni, nu pentru ca unii să ocupe funcții frumoase”, a scris pe Facebook Victor Negrescu.

„Poate alții au tulburări de personalitate, uitând că au tot fost la guvernare”

Eurodeputatul spune că PSD a arătat maturitate politică și responsabilitate într-un moment în care alte partide au fost preocupate exclusiv de calcule politice sau de menținerea în funcții.

„Poate alții au tulburări de personalitate, uitând că au tot fost la guvernare, PSD are însă o atitudine constructivă, realistă și mai ales responsabilă.

Astfel, în câteva luni de guvernare comună, social-democrații au reușit 6 lucruri importante:

1. Să evităm scoaterea plafonării prețurilor la alimentele de bază și, astfel, inclusiv, creșterea accelerată a inflației;

2. Să menținem anumite programe pentru categoriile vulnerabile, să reparăm taxarea mamelor și a veteranilor de război și să menținem taxa de solidaritate pentru multinaționale ca măsură temporară;

3. Să facem o reformă a sistemului de sănătate mai puțin dureroasă față de alte domenii și să salvăm multe spitale finanțate din bani europeni;

4. Să salvăm mii de proiecte de dezvoltare locală, ceea ce înseamnă infrastructură și utilități pentru sute de localități din România, și să evităm controlarea resurselor locale de la București;

5. Să continuăm în ritm accelerat construcția de autostrăzi și drumuri de mare viteză;

6. Să respingem tăierile propuse pentru viitorul buget european, să apărăm dreptul fermierilor la fonduri europene și subvenții mai mari și să susținem crearea hubului european de securitate la Marea Neagră la noi în țară”, a mai spus Negrescu.

„Alternativa extremistă însemna incapacitate de plată, abuzuri și haos instituțional”

Liderul social-democrat recunoaște că unii ar putea considera aceste reușite insuficiente și că, electoral, intrarea PSD în opoziție ar fi adus beneficii de imagine. Cu toate acestea, subliniază că absența social-democraților de la guvernare ar fi generat măsuri de austeritate mult mai dure, impuse de partidele de dreapta, și ar fi deschis calea către scenarii de instabilitate, haos instituțional și chiar incapacitate de plată.

„Poate pentru unii e puțin, poate că uneori se putea mai mult, este adevărat și faptul că intrarea în opoziție ar fi adus mult mai multe beneficii electorale, dar cu siguranță fără PSD la guvernare măsurile de austeritate impuse de dreapta erau și mai dure. Alternativa extremistă însemna incapacitate de plată, abuzuri și haos instituțional.

În acest context complex, PSD a fost factorul de echilibru și a propus un plan de măsuri de relansare economică care prevăd multe componente de simplificare. Începem să vorbim mai clar și de subiectele sociale reale. O bună parte din aceste propuneri se vor regăsi în deciziile pe care le va lua guvernul în perioada următoare. Am revenit în ofensivă și nu vom accepta ca deciziile să fie luate de un singur om. Cei care nu au abilitatea de a purta un dialog constructiv, pot să fie înlocuiți de alții care înțeleg că trebuie guvernat pentru toți, nu doar pentru unii”, a mai spus Victor Negrescu.

