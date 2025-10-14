Victor Negrescu vrea să fie prim-vicepreședinte PSD. Europarlamentarul s-a alăturat echipei lui Sorin Grindeanu înaintea congresului

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat că va face parte din echipa actualului președinte interimar PSD, Sorin Grindeanu, la congresul social-democraților din 7 noiembrie. Negrescu, care este și vicepreședinte al Parlamentului European, va candida pentru una dintre cele 5 funcții de prim-vicepreședinte PSD.

„România are nevoie, astăzi, de mai mult curaj din partea clasei politice, de profesionalism dar şi de disponibilitate pentru un dialog real cu cetăţenii. Nu mai există lideri providenţiali. Nu există nici monopolul adevărului. Există echipe puternice şi arta de a asculta ce are nevoie societatea pentru a rămâne unită şi puternică. Doar împreună putem construi viitorul. După o reflecţie amplă şi multe discuţii cu colegii mei, am decis să fac încă un pas în faţă şi să îmi asum şi mai multe responsabilităţi, alăturându-mă echipei conduse de Sorin Grindeanu, candidând pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte al Partidului Social Democrat”, a transmis Victor Negrescu marți, 14 octombrie.

El adaugă că se cunosc de multă vreme şi apreciază atât rezultatele sale la Transporturi, cât şi faptul că acceptă opinii diferite. „Amândoi nu am ezitat de-a lungul timpului să tragem semnale de alarmă şi să ne asumăm când au fost luate decizii greşite. Experienţa sa ajuta partidul în aceste momente”, a mai afirmat Victor Negrescu despre Sorin Grindeanu.

Ads

Potrivit europarlamentarului PSD, acest Congres al Partidului Social Democrat nu este însă despre persoane, ci este despre o viziune comună şi un proiect social-democrat pentru România.

„Un Congres al reunificării, în care îi aducem pe toţi colegii într-o echipă unită, echipa PSD. Atunci când am fost uniţi, am avut un impact mai mare şi am reuşit să rezistăm atacurilor destinate să divizeze acest partid. Adversarii noştri politici sunt în afara partidului, un Congres al reconstrucţiei, prin care pornim un mare şantier pentru modernizarea partidului. Structurile interne trebuie relansate iar partidul trebuie să producă soluţii şi politici publice noi, un Congres al identităţii, în care afirmăm cu tărie cine suntem şi pentru ce luptăm. Membrii şi simpatizanţii noştri trebuie să aibă încredere că luptăm împreună pentru acelaşi crez”, a mai transmis Negrescu.

Ads

Europarlamentarul PSD consideră că, între extremism şi austeritatea dreptei, locul lor este clar: un partid de centru-stânga modern, pro-occidental, dar profund ataşat valorilor naţionale, un partid care gândeşte european, dar simte româneşte, promotor al echităţii sociale, al solidarităţii şi al valorilor democratice.

„Implicarea lui Claudiu Manda în funcţia de secretar general îmi dă încrederea că vom reuşi să ne organizăm mai bine, într-un nou context politic plin de provocări. Totodată, mă bucur să văd şi alţi colegi cu experienţă sau din generaţia mea, mulţi cu personalităţi puternice, care îşi vor asuma mai multe responsabilităţi. Nu gândim toţi la fel, dar dezbaterile interne pot ajuta partidul. Rămân consecvent ideilor şi valorilor mele social-democrate”, a afirmat Victor Negrescu.

El a mai declarat că, în ciuda tuturor dificultăţilor şi a unei coaliţii cu trei partide de dreapta, au dovedit că pot aduce un plus de echilibru în actul de guvernare.

Ads

„Da, sunt costuri politice. Dar imaginaţi-vă ce ar fi fost dacă PSD era în opoziţie. Nu exista nicio frână la politicile austerităţii. Astăzi, reuşim, prin argumente, să întoarcem volanul acestei guvernări în direcţia corectă. Provocările vor continua. Dar dacă rămânem uniţi, profesionişti şi ancoraţi în valorile noastre, vom câştiga nu doar în alegeri ci încrederea oamenilor. Congresul nu e un scop în sine. Este un nou capitol pentru echipa PSD. Pentru o Românie echilibrată, puternică şi solidară”, mai scrie Negrescu în postare.

Ads