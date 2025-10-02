Parlamentul European dezbate modul în care va sprijini România pentru apărarea împotriva dronelor rusești

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 09:46
206 citiri
Parlamentul European dezbate modul în care va sprijini România pentru apărarea împotriva dronelor rusești
Europarlamentarul Victor Negrescu a cerut dezbaterea - FOTO Facebook Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu anunță că a reușit să includă pe agenda Parlamentului European o dezbatere și o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al României și al altor state UE de către dronele rusești.

Inițiativa urmărește condamnarea provocărilor, sprijin concret pentru țările afectate, consolidarea cooperării UE–NATO și dezvoltarea capacităților europene de apărare, trimițând un mesaj clar: România nu este singură, iar Uniunea Europeană trebuie să protejeze suveranitatea și siguranța cetățenilor.

"Am reușit, cu sprijinul grupului social-democrat, să includ pe agenda Parlamentului European o dezbatere urmată de o rezoluție cu privire la încălcările repetate ale spațiului aerian al României și european de către dronele rusești.

Este un succes important pentru România și pentru securitatea noastră, deoarece Parlamentul European va adopta o poziție fermă de sprijin pentru statele afectate, printr-un document oficial, care va cere: condamnarea acestor provocări de securitate, sprijin concret pentru România, Polonia, Danemarca și Estonia și solidaritate cu țările afectate, o cooperare mai strânsă UE–NATO pentru apărarea spațiului aerian, dezvoltarea capacităților europene de apărare împotriva dronelor și protecția infrastructurilor critice (Zidul Dronelor)", spune Negrescu.

Dezbaterea urmează să aibă loc în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg de miercurea viitoare, iar rezoluția este prevăzută la vot joi.

