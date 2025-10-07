Parlamentul European va finanța Via Transilvanica. "Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România"

Autor: Daniel Groza
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 13:31
462 citiri
Parlamentul European va finanța Via Transilvanica. "Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România"
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu Foto: Facebook/Victor Negrescu

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat că a obținut finanțare de 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot aprobat de Comisia pentru Bugete a Parlamentului European. Inițiativa va conecta traseul românesc cu alte rute de lungă distanță din UE, printr-o platformă digitală dedicată turismului sustenabil și economiei sociale — o nouă reușită a eurodeputatului, care a atras până acum peste 100 de milioane de euro prin proiecte pilot europene.

"Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România prin intermediul Via Transilvanica. O reușită care arată cum se poate promova țara noastră la nivel european.

Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a aprobat acest proiect pilot în valoare de 1,5 milioane de euro, pe care l-am inițiat în aprilie anul acesta, prin care Via Transilvanica va putea colabora cu celelalte rute de lungă distanță din Uniunea Europeană pentru a dezvolta o platformă digitală prin care va promova ecosistemul acestora și va stimula proiectele de economie socială.

Contrar multor opinii, am arătat că se poate. Mulțumesc fraților Ușeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica, pentru încrederea acordată și pentru că s-au bazat pe mine în dezvoltarea acestui proiect. Mulțumesc colegilor mei din Comisia pentru Bugete pentru sprijin, comisarilor Roxana Mînzatu și Glenn Micallef, precum și echipelor lor tehnice pentru suportul consistent oferit", a anunțat Victor Negrescu.

Europarlamentarul a precizat că a contribuit, anul acesta, la proiecte pilot în valoare totală de peste 7,5 milioane de euro.

"Celelalte inițiative au în vedere patrimoniul cultural, promovarea sportului și digitalizarea. În total, de la începutul activității mele în Parlamentul European, am obținut peste o sută de milioane de euro prin proiectele pilot propuse. Toate proiectele inițiate și aprobate sunt ulterior implementate de Comisia Europeană, în baza unor proceduri transparente de achiziții publice", a declarat Negrescu.

Ce înseamnă Via Transilvanica

Via Transilvanica, “drumul care unește”, este un traseu turistic de lungă distanță de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta Turnu Severin și este destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare. Via Transilvanica este semnalizată cu marcaje vopsite, stâlpi indicatori, iar la fiecare km se găsește o bornă din andezit sculptată individual, borne care formează probabil cea mai lungă galerie de artă din lume și care însoțesc călătorii pe tot parcursul drumeției.

Traseul traversează zece județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți și e împărțit în șapte ținuturi cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica, Terra Romana. În total, Via Transilvanica parcurge 107 unități administrativ-teritoriale din România, și pune în valoare patrimoniul natural și cultural al fiecărei regiuni.

Via Transilvanica este un traseu de lungă distanță inspirat din povestea altor astfel de trasee din Europa, America de Nord și nu numai. Dar, înainte de toate, este un proiect social, astfel că accentul cade pe comunitate. Proiectul își propune să scoată la lumină locuri din țară, aparent uitate de lume și depopulate major, din cauza limitărilor economice, și să le ofere viață. Viața pe care o aduc cu ei, drumeții cu rucsacul în spate, care după o lungă zi de umblat pe cărări, așteaptă un minim de ospitalitate și măcar o față primitoare, cu care să împărtășească povești.

Baza de la Deveselu a rămas fără finanțare, după ce SUA au intrat în „shutdown”. Ce se întâmplă cu activitatea militarilor americani din țara noastră
Baza de la Deveselu a rămas fără finanțare, după ce SUA au intrat în „shutdown”. Ce se întâmplă cu activitatea militarilor americani din țara noastră
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanțare în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar își va continua activitatea în mod normal, a anunțat joi, 2...
Parlamentul European dezbate modul în care va sprijini România pentru apărarea împotriva dronelor rusești
Parlamentul European dezbate modul în care va sprijini România pentru apărarea împotriva dronelor rusești
Europarlamentarul Victor Negrescu anunță că a reușit să includă pe agenda Parlamentului European o dezbatere și o rezoluție privind încălcările repetate ale spațiului aerian al...
#Victor Negrescu, #via transilvanica, #finantare, #proiect european, #Parlamentul European , #stiri Victor Negrescu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Marea campioana ajunsese alcoolica, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorteaza si e nevoita sa-si vanda casa
ObservatorNews.ro
Ciclonul Barbara matura sud-estul Romaniei. Sfaturile autoritatilor: "Stati in casa, inchideti ferestrele"
DigiSport.ro
Marele Vieri s-a convins de Chivu si a spus-o in direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie va fi judecată în premieră pentru genocid la Paris. Procesul, după tratamentul inuman al unei adolescente pe care o „cumpărase”
  2. Un cercetător susține că a descoperit dovezi de „ADN extraterestru” în genomul uman
  3. A fost acordat Premiul Nobel pentru Fizică. Laureații din acest an sunt americani VIDEO
  4. UPDATE Județele care închid școlile după avertizarea Cod roșu de ploi abundente. Până când este valabilă atenționarea
  5. Papa Leon își începe vizitele externe. Care sunt primele țări unde va merge
  6. Şeful secţiei de psihiatrie dintr-un Spital de Urgență din România, reținut după ce a fost prins băut și drogat la volan
  7. Apa Nova se pregătește de inundații în București, din cauza codului roșu de ploi torențiale. „Cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp”
  8. Contestațiile la pachetul reformelor propuse de Guvernul Bolojan, discutate miercuri de Curtea Constituțională. E inclusă și legea privind reforma pensiilor magistraților
  9. S-a aflat sub ce nume se ascund Ivan și Vladimir, singurii băieți ai lui Putin. Mama copiilor, celebra gimnastă Alina Kabaeva FOTO
  10. Risc major de inundații în România. Județele aflate sub Cod roșu și portocaliu de viituri HARTĂ