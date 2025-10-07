Parlamentul European va finanța Via Transilvanica. "Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România"

Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat că a obținut finanțare de 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot aprobat de Comisia pentru Bugete a Parlamentului European. Inițiativa va conecta traseul românesc cu alte rute de lungă distanță din UE, printr-o platformă digitală dedicată turismului sustenabil și economiei sociale — o nouă reușită a eurodeputatului, care a atras până acum peste 100 de milioane de euro prin proiecte pilot europene.

"Am obținut 1,5 milioane de euro pentru un proiect pilot european care promovează România prin intermediul Via Transilvanica. O reușită care arată cum se poate promova țara noastră la nivel european.

Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a aprobat acest proiect pilot în valoare de 1,5 milioane de euro, pe care l-am inițiat în aprilie anul acesta, prin care Via Transilvanica va putea colabora cu celelalte rute de lungă distanță din Uniunea Europeană pentru a dezvolta o platformă digitală prin care va promova ecosistemul acestora și va stimula proiectele de economie socială.

Contrar multor opinii, am arătat că se poate. Mulțumesc fraților Ușeriu, inițiatorii proiectului Via Transilvanica, pentru încrederea acordată și pentru că s-au bazat pe mine în dezvoltarea acestui proiect. Mulțumesc colegilor mei din Comisia pentru Bugete pentru sprijin, comisarilor Roxana Mînzatu și Glenn Micallef, precum și echipelor lor tehnice pentru suportul consistent oferit", a anunțat Victor Negrescu.

Europarlamentarul a precizat că a contribuit, anul acesta, la proiecte pilot în valoare totală de peste 7,5 milioane de euro.

"Celelalte inițiative au în vedere patrimoniul cultural, promovarea sportului și digitalizarea. În total, de la începutul activității mele în Parlamentul European, am obținut peste o sută de milioane de euro prin proiectele pilot propuse. Toate proiectele inițiate și aprobate sunt ulterior implementate de Comisia Europeană, în baza unor proceduri transparente de achiziții publice", a declarat Negrescu.

Ce înseamnă Via Transilvanica

Via Transilvanica, “drumul care unește”, este un traseu turistic de lungă distanță de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta Turnu Severin și este destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare. Via Transilvanica este semnalizată cu marcaje vopsite, stâlpi indicatori, iar la fiecare km se găsește o bornă din andezit sculptată individual, borne care formează probabil cea mai lungă galerie de artă din lume și care însoțesc călătorii pe tot parcursul drumeției.

Traseul traversează zece județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți și e împărțit în șapte ținuturi cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica, Terra Romana. În total, Via Transilvanica parcurge 107 unități administrativ-teritoriale din România, și pune în valoare patrimoniul natural și cultural al fiecărei regiuni.

Via Transilvanica este un traseu de lungă distanță inspirat din povestea altor astfel de trasee din Europa, America de Nord și nu numai. Dar, înainte de toate, este un proiect social, astfel că accentul cade pe comunitate. Proiectul își propune să scoată la lumină locuri din țară, aparent uitate de lume și depopulate major, din cauza limitărilor economice, și să le ofere viață. Viața pe care o aduc cu ei, drumeții cu rucsacul în spate, care după o lungă zi de umblat pe cărări, așteaptă un minim de ospitalitate și măcar o față primitoare, cu care să împărtășească povești.

