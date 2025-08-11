Vicepreședintele Parlamentului European spune că PSD nu va decide astăzi dacă iese din guvern. "Orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid"

Europarlamentarul și vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu afirmă că în ședința PSD de luni nu se va lua o decizie privind ieșirea partidului de la guvernare.

El subliniază importanța dialogului și a consultării membrilor înainte de orice hotărâre majoră, dar și necesitatea respectului reciproc în cadrul coaliției, dat fiind că PSD este cel mai mare partid politic din România, conform ultimelor alegeri parlamentare.

„O să discutăm despre prezența noastră la guvernare, o să analizăm ce au realizat miniștrii noștri. Sunt chiar anumite aspecte care au putut fi implementate foarte corect de către colegii mei, miniștrii, pe zonă de sănătate, pe zonă de muncă, pe zonă de transporturi, însă este o realitate faptul că în interiorul PSD au loc multe discuții despre prezența noastră la guvernare și modul în care reușim să transpunem în actul guvernamental obiectivele pe care le are Partidul Social-Democrat.

Sunt anumite decizii cu privire la care ar fi trebuit să existe consultări mai ample știți foarte bine, deciziile care privesc pensiile în mod special, deciziile care privesc puterea de cumpărare, deciziile care privesc programul Anghel Saligny.

Toate aceste aspecte au fost discutate în Partidul Social-Democrat, vor fi discutate și astăzi. Nu mă aștept la decizii astăzi, pentru că orice decizie presupune consultarea Consiliului Politic Național și a membrilor de partid, însă este bine că există această discuție astăzi”, a spus Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European.

Ads

El a mai spus că este foarte important cum este tratat Partidul Social-Democrat de colegii și partenerii de guvernare, pentru că PSD este, conform rezultatelor date de ultimele alegeri parlamentare, „cel mai mare partid politic din România și, în consecință, dorim decență, respect și dialog pentru a găsi soluțiile cele mai bune”.

Întrebat cum vor impune social-democrații soluțiile în coaliție, Negrescu a spus că PSD a intrat la guvernare fiind „un partid responsabil”:

„Înțelegem miza momentului, responsabilitatea momentului, dificultățile pe care România le întâmpină în prezent. Totodată, noi avem un program pe care l-am prezentat românilor atunci când am fost votați. Credem foarte mult în nevoia de a dezvolta România, de a crește România, nu doar a veni cu măsuri de austeritate. Aceste subiecte au fost prezentate premierului. Credem într-un dialog constructiv cu premierul României. Totodată vrem ca o bună parte din aceste idei pe care noi le avem să fie discutate constructiv”.

Ads

Negrescu a spus că este nevoie de dialog.

„După cum vedeți, dezbaterea în interiorul Partidului Social-Democrat este una deschisă, amplă, ceea ce arată că Partidul Social-Democrat este un partid viu. De aceea mă aștept ca în săptămânile care urmează să continue acest dialog. O să vedem, evident, diferite voci care se exprimă. (…) Nimeni nu amenință cu nimic (în privința ieșirii de la guvernare – n.r.). Partidul Social-Democrat a mers în fața românilor cerându-le votul pentru o serie de obiective și dorim ca aceste obiective să fie implementate în actul de guvernare. Noi avem o responsabilitate față de români, față de România și în sensul acesta vrem să fim consultați atunci când se iau decizii”, a mai spus Negrescu, referindu-se inclusiv la discuțiile privind Pilonul II de pensii.

Ads