Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”

Autor: Grigore Dobritoiu
Sambata, 30 August 2025, ora 14:55
Victor Negrescu, vicepreşedinte Parlamentul European FOTO Facebook/Victor Negrescu

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, 30 august, că ”politica se face cu sens şi responsabilitate” şi apreciază că ”populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea paradigmei comunicaţionale pun presiune pe întreaga lume democratică”.

Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, că a discutat, alături de secretarul general adjunct al PES, Thomas Vaupel, analistul politic Radu Magdin, profesorul universitar Ruxandra Ivan şi PES activists România, despre provocările cu care se confruntă România şi social-democraţia europeană.

”Politica se face cu sens şi responsabilitate. De-a lungul istoriei, social-democraţii au luptat pretutindeni pentru un trai decent, acces gratuit la educaţie şi sănătate de calitate şi pentru un stat care reduce inechităţile şi sprijină pe cei mai vulnerabili. Această misiune rămâne la fel de actuală astăzi, chiar dacă se desfăşoară într-un context geopolitic tot mai complicat”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Victor Negrescu.

Europarlamentarul PSD crede că ”populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea paradigmei comunicaţionale pun presiune pe întreaga lume democratică”.

”În acest context, Partidul Social Democrat rămâne forţa de echilibru, formaţiunea capabilă să corecteze excesele şi să atenueze efectele măsurilor de austeritate. În discuţia preşedintelui interimar Sorin Grindeanu cu reprezentantul PES, PSD şi-a reconfirmat ataşamentul faţă de familia social-democrată europeană şi ambiţia de a reprezenta cu demnitate interesele şi viziunea României în Uniunea Europeană”, a mai transmis Negrescu.

Presiunile AUR asupra PSD. Ce poate obține George Simion prin atacuri constante la conducerea social-democrată. „AUR simte miros de sânge”
Presiunile AUR asupra PSD. Ce poate obține George Simion prin atacuri constante la conducerea social-democrată. „AUR simte miros de sânge”
Partidul AUR pare să se fi pus cu tunurile pe PSD în această perioadă, după ce a lansat o aparentă invitație la guvernare în urmă cu câteva săptămâni, refuzată „politicos” de...
Cătălin Drulă, după ce PSD a avertizat cu privire la „ruperea” coaliției în cazul unei candidaturi comune USR-PNL: „Pun aceste declarații pe seama unor tulburări interne” VIDEO
Cătălin Drulă, după ce PSD a avertizat cu privire la „ruperea” coaliției în cazul unei candidaturi comune USR-PNL: „Pun aceste declarații pe seama unor tulburări interne” VIDEO
Fostul președinte USR, deputatul Cătălin Drulă, a comentat vineri, 29 august, afirmația lui Sorin Grindeanu, care a avertizat că o candidatură comună USR-PNL la Primăria Capitalei ar...
