Victor Negrescu (PSD): „Partidul Social Democrat rămâne forța de echilibru, formațiunea capabilă să corecteze excesele și să atenueze efectele măsurilor de austeritate”

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, 30 august, că ”politica se face cu sens şi responsabilitate” şi apreciază că ”populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea paradigmei comunicaţionale pun presiune pe întreaga lume democratică”.

Victor Negrescu afirmă, sâmbătă, că a discutat, alături de secretarul general adjunct al PES, Thomas Vaupel, analistul politic Radu Magdin, profesorul universitar Ruxandra Ivan şi PES activists România, despre provocările cu care se confruntă România şi social-democraţia europeană.

”Politica se face cu sens şi responsabilitate. De-a lungul istoriei, social-democraţii au luptat pretutindeni pentru un trai decent, acces gratuit la educaţie şi sănătate de calitate şi pentru un stat care reduce inechităţile şi sprijină pe cei mai vulnerabili. Această misiune rămâne la fel de actuală astăzi, chiar dacă se desfăşoară într-un context geopolitic tot mai complicat”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Victor Negrescu.

Europarlamentarul PSD crede că ”populismul, eşecurile establishmentului politic, interferenţele non-democratice şi schimbarea paradigmei comunicaţionale pun presiune pe întreaga lume democratică”.

”În acest context, Partidul Social Democrat rămâne forţa de echilibru, formaţiunea capabilă să corecteze excesele şi să atenueze efectele măsurilor de austeritate. În discuţia preşedintelui interimar Sorin Grindeanu cu reprezentantul PES, PSD şi-a reconfirmat ataşamentul faţă de familia social-democrată europeană şi ambiţia de a reprezenta cu demnitate interesele şi viziunea României în Uniunea Europeană”, a mai transmis Negrescu.

