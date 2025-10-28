Victor Negrescu spune că PSD și Nicușor Dan au căzut de acord asupra pensiilor speciale ale magistraților: ”Vorbim aici de o perioadă de tranziție mai mare”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:04
Victor Negrescu susține că PSD și Nicușor Dan vor o tranziție mai mare pentru reforma pensiilor magistraților FOTO Facebook /Victor Negrescu

Eurodeputatul Victor Negrescu, care s-a alăturat echipei lui Sorin Grindeanu pentru congresul PSD, consideră că premierul Ilie Bolojan este obstacolul în calea progreselor pentru reforma pensiilor speciale ale magistraților. Negrescu susține marți, 28 octombrie, că președintele Nicușor Dan și conducerea PSD par să fie pe aceeași lungime de undă: să implementeze schimbările la pensiile magistraților cu „o perioadă de tranziție mai mare”.

Victor Negrescu, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European, susține că soluția pentru eliminarea pensiilor speciale ale magistraților este scopul principal al demersului legislativ lansat de Guvernul Bolojan.

„Din ce înțeleg eu este o propunere discutată inclusiv la nivelul Administrației Prezidențiale, care ne-ar permite nouă să ieșim din acest impas (...) Și Administrația Prezidențială și Partidul Social Democrat par să identifice aceste soluții ca fiind unele viabile, care ar putea să meargă înainte. Înțelegem cum poate fi corectat respectivul text. Eu sper ca din dialog care se poartă în coaliție și domnul Ilie Bolojan să înțeleagă că scopul principal este să ne asigurăm că aceste pensii speciale dispar”, a declarat Victor Negrescu pentru G4Media.ro.

Metoda agreată de PSD și de președintele Nicușor Dan ar fi o tranziție mai lungă, crede eurodeputatul social-democrat.

„Eu sper ca din dialogul care se poartă în coaliție și domnul Ilie Bolojan să înțeleagă că scopul principal este să ne asigurăm că aceste pensii speciale dispar. Chiar dacă vorbim aici de o perioadă de tranziție mai mare, de fapt, despre asta este vorba. Nu înseamnă că nu dispar pensiile speciale din discuțiile care s-au purtat. Nu, sistemul judiciar este de acord să dispară aceste pensii speciale, numai că vor o perioadă de tranziție mai mare. Motivul pentru care vor perioadă de tranziție mai mare, din ce înțeleg eu, eu nu apăr textul discutat”, a mai spus Victor Negrescu.

El l-a contrazis pe premierul Bolojan, care a spus că social-democrații nu se grăbeau să își asume fotoliul de prim-ministru.

„Noi vrem ca această coaliție să meargă până la capăt. Va fi o perioadă nu tocmai simplă, nu doar în aceste luni, dar și anul următor. Vrem ca rotația să fie respectată, așa cum a fost ea agreată. Noi nu fugim de această responsabilitate. Din nou, domnul Ilie Bolojan spune la toate emisiunile că nu am văzut un mare apetit pentru a fi premierul României. Vă spun că în Partidul Social Democrat cred că erau minim cinci colegi care erau dispuși să fie premierul României la momentul respectiv. Însă a fost clar: cele trei partide de dreapta, când am negociat, că nu vor premier de la PSD, după ce a fost premier Marcel Ciolacu”, a mai declarat Negrescu în interviu.

Vicepreședintele Partidului European candidează în echipa lui Sorin Grindeanu la alegerile interne de la congresul PSD, unde fostul premier a rămas singurul candidat.

