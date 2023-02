Un nigerian e mai bun ca Messi și Cristiano Ronaldo: Osimhen, gol de vârf adevărat pentru Napoli VIDEO

Formaţia Napoli a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Sassuolo, într-un meci din etapa a 23-a a campionatului Italiei.

Golurile au fost marcate de Kvaratskhelia ’13 şi Osimhen ’33.

Pentru Osimhen a fost golul cu numărul 100 marcat în carieră. A ajuns la această cifră după 197 de partide.

Lui Messi i-au trebuit 210 meciuri să ajungă la 100 de goluri, iar lui Cristiano Ronaldo peste 300.

Doar Haaland și Mbappe au ajuns mai repede ca Osimhen la 100 de goluri marcate.

Pe lângă această realizare, e de apreciat și golul marcat de Victor Osimhen (24 de ani) contra lui Sassuolo: preluare cu doi oameni în spate și șut la colțul scurt.

Victor Osimhen's goal against Sassuolo yesterday was definitely one of his best and it encapsulates all of his qualitiespic.twitter.com/vCdkPwsbeB