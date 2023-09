Unul dintre cei mai buni atacanți din Europa a fost ironizat de propriul club pe rețelele sociale.

Nigerianul Victor Osimhen a fost ironizat pe tik-tok de Napoli. Într-un clip, Osimhen apare lamentându-se în fața arbitrului, solicitând un penalty pe care mai apoi îl ratează.

Într-un alt clip, atacantul nigerian apare cântând Sunt o nucă de cocos.

Impresarul atacantului a spus că fotbalistul este extrem de mâhnit.

„Ce s-a întâmplat astăzi pe contul oficial al lui Napoli de pe TikTok este de neacceptat. Un videoclip în care se râdea de Victor a fost făcut public, după care, mult mai târziu, a fost şters.

Este un lucru serios care îi aduce prejudicii jucătorului şi reprezintă o parte din tratamentul de care acest băiat suferă în ultima vreme, printre procesele media şi ştirile false.

Ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale şi orice iniţiativă utilă pentru a îl proteja pe Victor”, a anunţat agentul Roberto Calenda, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

The TikTok video that Napoli posted on TikTok and later deleted. Victor Osimhen's agent Roberto Calenda could take legal action. pic.twitter.com/fnK4Y3PuSl

🇳🇬 This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen… and then deleted.

⚠️ …player’s agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD