Decizia luata de seicul echipei lui Piturca, dupa remiza cu Al-Hilal

Seicul Ibrahim Al-Balawi, presedintele clubului Al-Ittihad, a hotarat sa-l premieze pe Victor Piturca dupa remiza din meciul cu Al-Hilal, scor 0-0.

Al-Balawi s-a declarat multumit de jocul lui Ittihad si l-a premiat pe Piturca dupa un meci.

Piturca a fost anuntat ca va incasa 5.000 de riali (1.000 euro), o suma, totusi, modica, pentru banii vehiculati in zona Golfului.

Victor Piturca are un salariu de 1,7 milioane de dolari la Al-Ittihad.

De la venirea sa, Ittihad are doua infrangeri si un rezultat de egalitate.

C.S.

Ads