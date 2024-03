Piturca i-a exasperat pe arabi: Gest disperat al seicului lui Al Ittihad

Victor Piturca i-a exasperat pe arabi, iar presedintele clubului Al Ittihad, Ibrahim Al-Balawi, a recurs la un gest disperat pentru a "sparge" ghinionul.

Presa locala scrie ca acesta s-a intalnit cu jucatorii inaintea meciului cu Al-Faisaly, din prima liga saudita, si le-a oferit acestora bani.

Aproximativ 1.200 de euro a primit fiecare jucator de la Al Ittihad din partea seicului, banii reprezentand un stimulent pentru a obtine prima victorie din 2015.

"Al-Balawi a vrut sa le ridice moralul fotbalistilor si, in acelasi timp, sa 'rupa' ghinionul care a bantuit echipa in ultima vreme, in special de la venirea lui Victor Piturca. Cu antrenorul roman pe banca, Al Ittihad nu a castigat niciun meci pana acum", scriu arabii de la al-jazirah.com.

Victor Piturca a ajuns la Al Ittihad in toamna anului trecut, atunci cand echipa era lider al clasamentului din Arabia Saudita, cu sapte victorii din sapte partide.

Fostul selectioner al Romaniei a "reusit" sa duca formatia din Jeddah pe locul 5 al clasamentului, la 13 puncte in spatele liderului Al Nassr.

Cei de la Al Ittihad au depasit chiar pragul celor 100 de zile fara victorie, o serie "neagra" care ii face pe oamenii din conducere sa se gandeasca serios la posibilitatea demiterii lui Piturca.

Echipa romanului va evolua joi pe terenul celor de la Al-Faisaly, formatie aflata pe locul 6 in clasamentul din Arabia Saudita.

