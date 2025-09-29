Razboiul dintre Piturca si Reghecampf i-a uimit pe arabi

Joi, 25 Decembrie 2014, ora 20:53
Razboiul dintre Piturca si Reghecampf i-a uimit pe arabi
Razboiul in care se afla Victor Piturca si Laurentiu Reghecampf i-a uimit pe jurnalistii arabi.

Acestia au fost socati in momentul in care au aflat ca cei doi antrenori nu au lasat disputa deoparte nici macar in avionul care i-a adus in Romania.

"Cei doi tehnicieni romani au dus conflictul in afara stadionului. Desi s-au aflat in acelasi avion, la numai cateva scaune distanta unul de celalalt, Piturca si Reghecampf nu si-au dat mana si nici macar nu au vorbit", noteaza portalul Eurosport in editia araba.

Sursa citata aminteste de faptul ca fostul selectioner al Romaniei a refuzat salutul lui Reghecampf de la primul meci direct din Arabia Saudita.

Disputa este insa mult mai veche, inca din perioada in care ambii tehnicieni activau in fotbalul romanesc.

Piturca si Reghecampf s-au contrat dur si chiar s-au jignit prin intermediul presei, razboiul "inghetand" la interventia presedintelui FRF din urma cu un an, Mircea Sandu.

