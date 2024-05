Cacealmaua Piturca

Victor Piturca este cel mai rostit nume de antrenor in aceasta perioada, Steaua si Universitatea Craiova incercand sa-l determine pe fostul selectioner sa revina in fotbal.

Gigi Becali a facut un adevarat spectacol media din vizita tehnicianului la palatul din Aleea Alexandru, dand ca sigura numirea acestuia la Steaua. Zilele au trecut, siguranta din tonul latifundiarului a disparut, ba chiar a ajuns sa spuna ca noul antrenor al "ros-albastrilor" va fi altcineva.

Pe "fir" a intrat Adrian Mititelu, patronul Universitatii Craiova spunand la randul sau ca Piturca este o optiune pentru banca tehnica a Stiintei din sezonul urmator. Declaratia este cel putin hazardata, mai ales ca oltenii se zbat sa evite retrogradarea si au un antrenor numit recent, Laurentiu Reghecampf.

In aceste conditii, anunturile celor doi patroni de echipe nu sunt decat simple exercitii de imagine, incercari de a amagi inca un an suporterii din ce in ce mai dezamagiti.

Cacealmaua castigatoare

Privite in detaliu, declaratiile referitoare la Piturca avantajeaza toate partile implicate.

Dupa ani buni de ratari pe linie a tuturor obiectivelor, Gigi Becali e tot mai contestat de suporterii "ros-albastrilor". Pus la zid de toata lumea, latifundiarul a gasit din nou o portita de scapare, anuntand numirea lui Piturca. Patronul Stelei a plusat si a afirmat ca pe langa fostul selectioner, vor mai veni in conducere si alti fosti mai jucatori sau antrenori din perioada de glorie a echipei, avansand numele lui Emerich Ienei si Majearu.

Cum numirea lui Piturca este tot mai improbabila, Becali are avantajul intentiei de a intari echipa. Astfel, chiar daca va continua cu Stoichita sau va numi un alt tehnician mai slab cotat, el va putea spune intotdeauna ca a incercat sa formeze o trupa puternica, insa a fost refuzat de toata lumea si s-a multumit cu altcineva.

In aceeasi situatie se afla si Mititelu. Dupa ce si-a pus Craiova in cap in momentul in care a mutat echipa la Severin, omul de afaceri oltean are probleme si cu fanii de acolo, care sunt extrem de nemultumiti de parcursul dezastruos din acest sezon.

Pentru a-si apropia fanii, Mititelu a anuntat ca va aduce un tehnician cu nume, oltean, care sa revitalizeze trupa "juvetilor". In momentul in care Piturca inevitabil va refuza sa preia echipa, si seful Stiintei va numi un alt antrenor sau va continua cu Reghecampf spunand ca a incercat sa le indeplineasca dorinta suporterilor.

Nu in cele din urma, unul din marii castigatori ai acestei veritabile telenovele este chiar Victor Piturca. Plecat pe usa din dos de la echipa nationala, tehnicianul are acum o cota mult ridicata si un prestigiu greu de obtinut, aproape toata lumea vorbind despre el ca fiind un "salvator" sau "creator" de echipe castigatoare. Astfel, fostului selectioner nu-i va fi deloc greu sa-si gaseasca un contract pe bani multi in tarile arabe, mai ales ca a negociat preluarea unei formatii din zona in trecutul nu foarte indepartat.

