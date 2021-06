Victor Piturca va comenta meciurile de la EURO la PRO TV. Ce favorita are la castigarea trofeului

El sustine insa ca nu se pricepe la pronosticuri si a subliniat ca sunt si alte echipe puternice precum Franta, Anglia, Spania, Germania si Portugalia care isi pot adjudeca trofeul. In ceea ce priveste echipele mici participante la turneu final, Piturca se asteapta ca Macedonia de Nord sa fie una dintre surprizele de la EURO 2020, o selectionata care in opinia sa poate invinge adversari puternici, dovada si victoria din deplasare cu Germania din preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Fostul selectioner a mentionat ca regretul ratarii calificarii echipei nationale a Romaniei la EURO 2020 este cu atat mai mare cu cat suntem gazdele acestui turneu final. Cu toate acestea, considera ca suporterul roman se va bucura de spectacolul pe care il va putea vedea in cele patru partide gazduite de Arena Nationala.Fotbalul romanesc este acum "jos de tot", este de parere tehnicianul, dar spera totusi ca usor-usor, odata cu revenirea cluburilor de traditie in primul esalon competitional, acesta sa creasca si sa ajunga din nou la nivelul de acum 20 de ani. Victor Piturca se mandreste cu aportul la cele trei calificari ale Romaniei la Campionatul European, EURO 2000, EURO 2008 si EURO 2016 , chiar daca nu a participat ca selectioner decat la un turneu final. La EURO 2008, prima reprezentativa condusa de el a fost foarte aproape de calificarea in sferturile de finala intr-o grupa din care faceau parte campioana mondiala Italia (CM 2006), vicecampioana mondiala Franta (CM 2006) si Olanda, semifinalista la editia precedenta a Campionatului European (EURO 2004).Selectioner in trei mandate, Piturca a lasat sa se inteleaga ca nu ar refuza sansa de a mai conduce inca o data echipa nationala a Romaniei. " Ar fi al patrulea mandat al meu... Nu stiu, vom vedea, depinde de multi factori, de foarte multe lucruri. Nu imi place sa discut supozitii", a spus tehnicianul.Ce inseamna pentru Romania organizarea in premiera a unor partide din cadrul Campionatului European de fotbal?Victor Piturca: Pentru tara noastra inseamna foarte mult. Un turneu final de o asemenea anvergura inseamna mult, in primul rand din punct de vedere economic. Numai sa ne uitam cate lucruri s-au facut pentru ca aceste cateva meciuri de la EURO 2020 sa se dispute la Bucuresti. S-au facut multe si cu ajutorul Comunitatii Europene. Pacat ca nu suntem si noi calificati la acest turneu, pentru oameni ar fi insemnat si mai mult. Insa asta este situatia. Chiar si asa, pentru romani acest turneu final inseamna foarte mult.Nationala a ratat calificarea la EURO, este regretul cu atat mai mare cu cat suntem gazde?Victor Piturca: Normal ca regretul este cu atat mai mare. Insa ma repet, asta e situatia. Sportul este sport, nu tine cont de gazde, de absolut nimic.: Este adevarat, dar dintre tarile gazda, doar noi si Azerbaidjan nu ne-am calificat la EURO. Ce spune acest lucru despre fotbalul romanesc actual?Victor Piturca: Stim toti unde se afla in acest momentul fotbalul romanesc. Suntem jos de tot. Eu sper insa sa recuperam usor-usor si sa incepem sa urcam.Mai ales ca vechile cluburi , cele de traditie, vor reveni pe prima scena a fotbalului nostru, iar asta va aduce mult mai multa valoare campionatului. Dar, sigur, nu e suficient doar asta. Avem multe, multe lipsuri. Problema noastra incepe de la copii si juniori unde infrastructura este aproape de zero. Academiile le numeri pe degete, iar atunci e normal ca nu au de unde sa vina jucatori valorosi care sa creasca in valoare fotbalul romanesc.S-a discutat mult pe aceasta tema, a contat in ratarea calificarii din meciul cu Islanda si lipsa de experienta a selectionerului Mirel Radoi Victor Piturca: Prefer sa nu vorbesc despre acest lucru. Si eu am fost selectioner. Nu pot eu acum sa judec selectionerul, nu pot sa-i judec eu pe cei care conduc acum fotbalul. Ei stiu mai bine ce trebuie sa faca. Sunt cei care decid, cei care raspund.Ce le transmiteti suporterilor romani care nu isi vor putea vedea echipa nationala la EURO?Victor Piturca: Suporterului roman ii doresc sa vina la meciuri si sa vada un spectacol agreabil. Apoi, cand se mai linistesc lucrurile, ii doresc ca fotbalul romanesc sa ajunga din nou la un anumit nivel, sa umple iar stadioanele si sa se bucure de acest sport. Si sunt convins ca acest lucru isi doreste si el.In absenta Romaniei, ce selectionata preferata aveti si cine va doriti sa castige trofeul? Victor Piturca : Nu stiu sa dau pronosticuri, mai ales ca sunt echipe extrem de puternice la acest Campionat European. Sunt Franta, Anglia, Spania, Germania, Portugalia, deci echipe extrem, extrem de puternice care isi pot adjudeca trofeul. Eu insa de cand sunt mic tin cu reprezentativa Italiei. Asa ca eu mi-as dori sa castige Italia Campionatul European. Acum, daca se va intampla asa, ramane de vazut.Care echipa credeti ca va produce surpriza la Campionatul European?Victor Piturca: Se poate, pentru ca s-a mai intamplat la turneele finale. De exemplu, Macedonia de Nord, care e in grupa cu noi in preliminariile pentru Campionatul Mondial. Am vazut cateva meciuri si mi-a placut fotbalul practicat de aceasta reprezentativa. E o echipa puternica, a demonstrat asta pentru ca a batut Germania la ea acasa. Deci sunt echipe la acest turneu final care pot produce surprize.Reprezinta rezultatele de egalitate cu Italia si Franta, la EURO 2008, cele mai placute amintiri ale dumneavoastra legata de Campionatul European? Pentru ca Italia si Franta erau la momentul respectiv finalistele Cupei Mondiale...Victor Piturca: Nu neaparat cele mai placute... Erau cele mai placute daca echipa nationala reusea atunci sa se califice. Mai exact daca reuseam sa tinem scorul cu Italia sau sa marcam din penalty, daca Mutu reusea sa inscrie din penalty... da, atunci aia era cea mai placuta amintire. La vremea respectiva nimeni nu ne dadea nicio sansa. Toti spuneau ca vom pierde absolut toate meciurile. Dar am facut meciuri extraordinare atat cu Franta, cat si cu Italia. A lipsit foarte, foarte putin ca echipa Romaniei sa treaca de grupe si sa trimita campioana si vicecampioana lumii acasa. Insa au fost multe amintiri frumoase pentru mine legate de EURO, acele calificari inaintea Portugaliei (n.r. - EURO 2000), apoi inaintea Olandei (n.r. - EURO 2008)... Olanda fiind o echipa super puternica.In 2008, in grupa mortii cum a fost numita, Romania a scos 2 puncte, si a incheiat deasupra Frantei, se putea mai mult atunci? Ma refer la meciul cu Olanda?Victor Piturca: Era foarte, foarte greu. Ma refer la energia consumata de jucatorii nostri la primele doua meciuri. Atunci am stat si in doar 12-13 jucatori. Acest lucru a facut ca in meciul cu Olanda nivelul nostru fizic si psihic sa nu mai fie atat de puternic cum s-a intamplat la partidele cu Franta si Italia. Din pacate am pierdut cu Olanda... psihic l-am pierdut. Pentru ca in momentul in care jucatorii au aflat ca Italia conduce Franta am iesit din cadrul jocului pe care il pregatisem si n-am reusit sa atingem un nivel de concentrare foarte mare pentru a putea castiga cu Olanda.Sunteti printre putinii antrenori care au calificat o nationala la doua turnee finale si ati contribuit si la a treia calificare, dar nu ati participat decat la unul. Simtiti un regret cand priviti in urma?Victor Piturca: Sigur ca sunt regrete, le simt si acum, e normal. Cel putin prima calificare, cea de la EURO 2000, care a fost a mea 100%, dar nu am ajuns la turneu final. Exista un regret, insa satisfactia ca am reusit acea calificare a fost foarte mare, asa ca am trecut peste aceste lucruri. Apoi si ultima calificare (n.r. - la EURO 2016), fara ma laud singur, cred eu ca mi se datoreaza mie. Echipa era formata de mine, iar punctele din primele trei meciuri si-au pus amprenta 90% asupra calificarii.Va mai vedeti selectioner al Romaniei in viitor?Victor Piturca: Nu stiu, e greu de raspuns la intrebarea asta... stiu eu? Vom vedea. Ar fi al patrulea mandat al meu... Nu stiu, vom vedea, depinde de multi factori, de foarte multe lucruri. Nu imi place sa discut supozitii.In varsta de 65 de ani, Victor Piturca a fost selectioner al echipei nationale a Romaniei in trei mandate, 1998-1999, 2004-1009 si 2011-2014. El a calificat prima reprezentativa la doua turnee finale ale Campionatului European, 2000 si 2008.La EURO 2000 nu a participat, fiind destituit de conducerea Federatiei Romane de Fotbal, in locul sau fiind numit Emeric Ienei . La EURO 2008, Romania condusa de Victor Piturca a fost aproape de a produce surpriza si de a se califica in sferturile de finala dintr-o grupa din care au mai facut parte puternicele selectionate ale Italiei, Frantei si Olandei. Romania a incheiat atunci grupa pe locul 3, cu 2 puncte, dupa 0-0 cu Franta, 1-1 cu Italia si 0-2 cu Olanda.Piturca a contribuit semnificativ si la calificarea la EURO 2016, el conducand Romania in primele trei partide ale preliminariilor in care s-au inregistrat doua victorii in deplasare, cu Grecia (1-0) si Finlanda (2-0), si un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Ungaria (1-1).Bilantul general al selectionerului Victor Piturca este unul pozitiv, cu 49 de victorii, 20 de egaluri si 15 infrangeri. In afara celor doua calificari, a mai disputat si un baraj de calificare la Cupa Mondiala, cu Grecia, pierdut insa cu scorul general de 2-4. Procentajul victoriilor obtinute de Victor Piturca la echipa nationala este de 58,3 la suta.In cariera sa de antrenor , Piturca a mai condus formatiile Steaua Bucuresti, Universitatea Craiova , selectionata de tineret a Romaniei si Al-Ittihad Jeddah. El are trei trofee castigate, titlul, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, toate cu Steaua Ca jucator, Victor Piturca are in palmares Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei, 5 titluri de campion, 4 Cupe ale Romaniei, toate cucerite cu Steaua. El a mai jucat pentru formatiile Dinamo Slatina, Universitatea Craiova , Pandurii Targu Jiu, FC Drobeta Turnu Severin, FC Olt Scornicesti si Lens.